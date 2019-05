Greifswald

Als Vorzeigeprojekt für eine nachhaltige Landnutzung gegründet, zieht sich der wichtigste Protagonist und Initiator enttäuscht aus der Greifswalder Agrarinitiatve (GAI) zurück: Die Michael-Succow-Stiftung wird nach dem Willen des Stiftungsrates nicht im Verein mitwirken, den Pächter und Verpächter derzeit als Fortsetzung der GAI gründen wollen. „Wir wollen diese Lobhudelei nicht mehr“, sagte Stiftungsgründer Michael Succow. Er wirft der GAI vor, keine Fortschritte in Richtung einer ökologischen Landnutzung erzielt zu haben. Die Stiftung müsse ihre Glaubwürdigkeit erhalten. „Deshalb lehnen wir es ab, im Verein und im Fachbeirat mitzuwirken“, sagte der Vorsitzende des Stiftungsrates.

Die Succow-Stiftung hatte im Jahr 2013 den Zusammenschluss angeregt. Von 2015 bis 2018 koordinierte die Stiftung das Projekt mit Förderung der Deutschen Bundesstiftung Umwelt ( DBU), in das immerhin 480 000 Euro flossen. In der Initiative hatten sich die größten institutionellen Landeigentümer in und um Greifswald zusammengeschlossen. Stadt, Uni, Domgemeinde und die Peter-Warschow-Stiftung, die zusammen über 10 000 Hektar eigene Agrarfläche an 54 Pächter verpachtet haben, wollten prüfen, wie sich die landwirtschaftliche Nutzung auf den eigenen Flächen nachhaltiger gestalten lässt.

Stiftungsrat: „Wollen kein Feigenblatt sein“

Allerdings konnte über die GAI weder ein Glyphosat-Verbot um-, noch eine Änderung der Pachtkriterien durchgesetzt werden, sagte Sebastian Schmidt, ebenfalls Mitglied des Succow-Stiftungsrats. „Wir wollen nicht Feigenblatt sein für etwas, was nicht unseren Vorstellungen entspricht“, begründete er den Ausstieg. Vor allem die Verpächter hätten zu unambitioniert gehandelt. „Andere Städte wie beispielsweise Nürnberg schaffen Marktanreize für den Umstieg auf den ökologischen Landbau , indem kommunale Kitas auf Bioversorger aus dem Umland zurückgreifen.“ Neustrelitz und Schwerin hätten im Gegensatz zu Greifswald ein Glyphosat-Verbot beschlossen.

Kritik kommt auch von Ulrike Berger, die für den Gemeindekirchenrat St. Nikolai in der GAI sitzt. Es gebe zu wenig vorzeigbare Erfolge der Agrarinitiative, beklagte sie. In dem neu zu gründenden Verein würden die konventionellen Großpächter in dem Stimmrechten bevorteilt, eine Mitwirkung von Naturschutzverbänden nicht vorgesehen. Die Kirchgemeinde ist mit 50 Hektar eher ein kleiner Player in der GAI. Von den 480 000 Euro flossen nach Angaben der GAI etwa zehn Prozent in praktische Maßnahmen, der allergrößte Teil ging in Personalkosten und Veranstaltungen, wie fachliche Dialogforen und Exkursionen.

DBU als Förderer bilanziert Erfolg

Der Förderer DBU bescheinigt der Agrarinitiative durchaus Erfolg. „So ein Prozess wie in Greifswald benötigt Zeit“, sagte DBU-Fachreferent Reinhard Stock. Er kenne in ganz Deutschland kein vergleichbares Projekt, bei dem Landwirte und Naturschützer so offen miteinander diskutieren und gemeinsam Verantwortung für eine vielfältigere Natur übernehmen. „Ziel war es ja, einen intensiven Dialogprozess in Gang zu setzen.“ Und dieses Ziel sei erreicht.

Auch die Uni und die Stadt zeigten sich zufrieden. „Als Universität können wir einschätzen, dass die Beziehungen zu unseren Pächtern und anderen Prozessbeteiligten enger geworden sind“, so der Dezernent für Körperschaftsverwaltung, Wolfgang von Diest. Er stellte klar, dass die Uni auf das Prinzip Freiwilligkeit setze und aktuell nicht beabsichtige, mit restiktiven Regeln in Pachtverträgen, Landwirte zu ökologischem Landbau oder dem kompletten Verzicht auf Pflanzenschutzmittel zu zwingen. Fassbinder plädierte jüngst auf der Jubiläumsfeier zum 20-jährigen Bestehen der Succow-Stiftung für eine Politik der kleinen Schritte. „Ich persönlich gehöre zu denen, die froh sind, wenn sie von einem Weg der 100 Prozent schon zehn Prozent erreichen und nicht darauf warten, bis wir alle überzeugen, den Schritt zu den 100 Prozent zu gehen.“ Ein Pachtvertrag sei ein Vertrag, der von beiden Vertragspartnern einzuhalten ist. Die Stadt könne bei laufenden Pachtverträgen nicht einfach einseitig die Spielregeln ändern, ergänzte Stadtsprecherin Andrea Reimann.

Folge-Verein fehlt Gemeinnützigkeit

Die künftigen Vereins-Vorstände - Stadt, Uni und Kirche als Verpächter - stehen allerdings noch vor einem weiteren Problem, nachdem ihnen die Expertise der Succow-Stiftung abhanden gekommen ist. Das Finanzamt kann in dem Satzungsentwurf des zu gründenden Vereins keine Gemeinnützigkeit erkennen, bestätigte Reimann Informationen der OZ. „Die Gemeinnützigkeit wäre eine schöne Beigabe gewesen.“ Den Verein will man dennoch gründen. Mit ihm sollen nun in erster Linie Arbeitsstrukturen entstehen, um den Verwaltungsaufwand bei Fortführung der Agrarinitiative absichern zu können.

Sebastian Schmidt sieht sich mit der Kritik der Finanzer in seinen Bedenken bestätigt. Die Succow-Stiftung sehe er – wenn überhaupt – nur dann wieder an Bord, wenn die Vereins-Satzung grundlegend geändert werde, kleinere Mitglieder mehr Mitsprache, der Vorstand weniger Macht bekämen und auch Naturschutzverbände im Verein mitwirken können. „Offenbar wollen hier zwei Interessentengruppen bei der Diskussion um öffentliches Land unter sich bleiben. Das entspricht nicht unserem demokratischen Grundverständnis.“

Martina Rathke