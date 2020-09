Rostock

Mit einer Kampfansage startet MV-Umweltminister Till Backhaus ( SPD) in Phase zwei der deutschlandweiten Suche nach einem Atommüll-Endlager. Nachdem die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) am Montagvormittag aus geologischer Sicht 90 Regionen als geeignet einstufte, plädiert Backhaus für einen „ergebnisoffenen und vorurteilsfreien“ Prozess.

„Wir können nicht södern“, sagt er in Anspielung auf Bayerns Regierungschef Markus Söder ( CSU), der einen Standort in seinem Bundesland ablehnt. Es brauche eine Lösung, so Backhaus. Deutlich: „Wir sind auch nicht das Atom-Klo Deutschlands.“ Im Süden habe man schließlich mit den Atommeilern über Jahrzehnte „Milliarden verdient“. 2031 soll der Bundestag entscheiden, wo ab 2050 für 500 Jahre Atommüll eingelagert wird.

Mehr potenzielle Flächen in Mecklenburg als in Vorpommern

MV ist weiter im Rennen bei der Endlager-Suche. Laut BGE sind 54 Prozent aller Flächen in Deutschland geologisch mehr oder minder geeignet. Im Nordosten mehr Mecklenburg als Vorpommern. Sechs sich teils überschneidende Gebiete hat das BGE hier ausgemacht, die weiter untersucht werden sollen.

Konkret: große Teile Nord- und Westmecklenburgs bis nach Rostock, Flächen bei Neustadt-Glewe und südlich Pasewalks (jeweils Tongestein in der Tiefe), bei Grabow und unter den Inseln Hiddensee und Rügen (jeweils Steinsalz). Das spätere Endlager soll in einer Tiefe von 300 bis 1500 Metern entstehen.

Einiges spreche gegen die sechs Teilgebiete, die die BGE in MV ausgemacht hat, so Backhaus. So sei es unwahrscheinlich, dass unter der Landeshauptstadt Schwerin ein Endlager entsteht. Beachtet werden müssten auch Siedlungsstruktur, Einwohnerdichte, Naturschutz oder Trinkwasservorkommen. Dass unter Hiddensee und Rügen Atommüll platziert wird, glaube er auch nicht. Dies sei in 300 Metern unter Wasser technisch viel zu anspruchsvoll.

Grüne fordern Transparenz für Bürger bei der Auswahl

Ein Ranking der bundesweit ermittelten Teilgebiete nach Eignung hat die BGE nicht veröffentlicht. Anhand der Daten lässt sich nur erahnen, dass MV-Standorte für Atommüll-Lagerung eher zweite Wahl wären. In diversen Regionalkonferenzen können sich Bürger an der Suche beteiligen, heißt es.

Zur Sachlichkeit bei der Endlager-Suche mahnen die Grünen. „Wichtig ist, dass die Menschen das Verfahren transparent begleiten, es nachvollziehen und überprüfen können“, sagt Landesvorsitzender Ole Krüger. Es müsse der sicherste Standort gewählt werden.

Bohrkerne aus DDR-Zeit sollen helfen

Corinna Cwielag, Bund für Umwelt und Naturschutz MV, erklärt: Es sei gut, dass endlich Bewegung in die Endlagersuche kommt. Der Prozess müsse transparent sein. „Es darf keine politische Einflussnahme geben“, so Cwielag.

Von Vorteil für MV könnte aus Backhaus’ und Cwielags Sicht ein neues 3-D-Modell sein, das die Landesregierung von Gesteinsstrukturen erstellen ließ. Das nordöstliche Bundesland hat – aus der DDR-Zeit stammend – rund 1,2 Millionen Kilometer Bohrkerne, die Informationen über die Gesteinsschichten liefern.

Von Frank Pubantz