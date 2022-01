Suche nach Investor läuft: Wer baut Rostocks Petritor wieder auf?

Rostock

Rostock soll sein Petritor zurückbekommen. So hat es die Bürgerschaft beschlossen. Doch bisher hat die Stadt noch niemanden gefunden, der das Projekt finanziert. Denn selbst will Rostock den Wiederaufbau des 1960 gesprengten Tores unterhalb der Petrikirche in der Östlichen Altstadt nicht bezahlen. Nicht mehr.

Laut Angaben aus dem Rathaus gab es zwar bereits Anfragen von potenziellen Investoren. Wer die sind, das will allerdings noch niemand verraten. Nur so viel: „Die Stadtverwaltung ist optimistisch, für diesen herausragenden Standort auch einen privaten Partner begeistern zu können.“

Büroflächen würden nur wenig Mieteinnahmen bringen

Der muss allerdings eher auf ein Monument zu seinen Ehren aus sein als auf Profit. Denn laut Rathausangaben sind mindestens sieben Millionen Euro für den Wiederaufbau des Petritors und das dazugehörige Gebäude nötig. Entstehen sollen auf drei Stockwerken Büros, die ursprünglich für den Wirtschaftsförderer Rostock Business angedacht waren, nun aber in Eins-a-Lage zu hohen Preisen vermietet werden könnten. Doch es handelt sich nur um wenig Fläche.

Rostocks Erdbeer-König Robert Dahl, der Karls Erlebnisdorf in Rövershagen leitet, findet „das Projekt als solches zwar spannend“, lässt aber mitteilen: „Das müssen Immobilienfachleute machen. Für uns ist das nichts.“

Nicht gänzlich abgeneigt gab sich auf OZ-Nachfrage hingegen Friedemann Kunz, der die Scanhaus Marlow GmbH leitet. Grundsätzlich sei ihm immer daran gelegen, in die Region zu investieren statt in Hamburg, Berlin oder Frankreich. Doch müsse er zunächst die konkrete Ausschreibung für das Projekt Petritor kennen, um abschätzen zu können, ob das etwas Passendes sei. Denn: „Ein Investment muss sich lohnen – auch für unsere Mitarbeiter und die Familienstiftung“, sagte Kunz.

Unternehmer Friedemann Kunz leitet die Scanhaus Marlow GmbH und betreibt unter anderem das Radisson Hotel in Rostock. Quelle: Frank Söllner

Rostocker Bund: Stadt soll Petritor nur auf Zeit abgeben

Die Rostocker Politik steht dem Wiederaufbau des historischen Tors nach dem Beschluss weiter gespalten gegenüber sowie auch der Idee, es in private Hände zugeben. Für durchaus vorstellbar hält Daniel Peters (CDU), Fraktionschef von CDU und UFR in der Bürgerschaft, eine privatwirtschaftliche Lösung.

Auch Andreas Herzog (SPD), Vorsitzender des Ortsbeirats Stadtmitte, kann sich vorstellen, dass ein Investor anbeißt. Er geht jedoch davon aus, dass der versuchen würde, „noch etwas an den Plänen der Stadt zu ziehen“, damit sich das Unterfangen für ihn auch wirklich lohnt. Generell würde er es begrüßen, wenn die Lücke in der Altstadt geschlossen würde – wenngleich es in seinem Gremium unterschiedliche Meinungen zum Projekt gebe, so Herzog.

Andreas Herzog (SPD) ist Ortsbeiratsvorsitzender in Stadtmitte. Quelle: Ove Arscholl

Ein bisschen an den Plänen zu schrauben, schlägt auch Sybille Bachmann, Fraktionsvorsitzende des Rostocker Bundes in der Bürgerschaft, vor. So könnte die Stadt sich das Petritor von einem privaten Investor bauen lassen und es ihm per Vertrag treuhänderisch für 20 oder 30 Jahre geben. „Danach könnte es wieder in den Besitz der Stadt übergehen“, erklärt Bachmann ihre Idee. Ein derartiges Vorgehen habe es nach ihrem Wissen in Rostock bisher nicht gegeben, wäre aber möglich.

Kosten wegen gestiegener Baupreise bei mehr als 7 Millionen Euro

Der Wiederaufbau des Petritores an der Slüterstraße soll dazu dienen, einen Übergang vom Petri­viertel zur Östlichen Altstadt zu schaffen. Im Jahr 1160 wurde das Petritor erstmals erwähnt, 1942 durch Bombenangriffe stark beschädigt und 1960 von SED-Funktionären kurzerhand gesprengt.

An dem 2017 endenden Ideenwettbewerb für das neue Petritor hatten sich 63 Architekten aus ganz Europa beteiligt. Eine Jury aus Mitgliedern der Bürgerschaft, Stadtplanern und Ortsbeiräten wählte die Sieger aus. Den ersten Platz belegte der Entwurf des Potsdamer Büros Kühn-von Kaehne & Lange.

Umgesetzt werden soll dennoch die Vision des Büros gmp International GmbH aus Berlin. Laut Angaben der Rostocker Gesellschaft für Stadtentwicklung, Stadterneuerung und Wohnungsbau (RGS) sei es nur Gerkan, Marg und Partnern gelungen, die Kostenvorgabe einzuhalten.

Die realen Kosten könnten die ursprünglich veranschlagten 7 Millionen Euro wegen allseits gestiegener Baupreise allerdings noch einmal übersteigen, heißt es aus dem Rathaus. Denn aufgestellt hatte die Stadt die Rechnung noch vor dem 2017 endenden Ideenwettbewerb. Damals hatte der amtierende Oberbürgermeister Roland Methling (parteilos) angestrebt, das Petritor zum 800. Geburtstag Rostocks enthüllen zu können. Der Zeitplan ging nicht auf.

Sein Nachfolger Claus Ruhe Madsen (parteilos) hatte die Pläne nach seinem Amtsantritt 2019 schließlich vorerst auf Eis gelegt – aus finanziellen Gründen. Zuvor hatte die Stadt allerdings schon gut eine Million Euro in Munitionsbergungsarbeiten und die Vorbereitung der Baustelle investiert. Ob die damals zugesagten Städtebaufördermittel des Landes in Höhe von 1,7 Millionen Euro immer noch nach Rostock geschickt werden, ist unklar. „Eine mögliche Förderung und deren Höhe wäre mit dem Land im Rahmen der Antragstellung final abzustimmen“, heißt es aus dem Rathaus.

Gut eine Million Euro hat Rostock bereits 2018 in Munitionsbergungsarbeiten und die Vorbereitung der Baustelle für das Petritor investiert. Quelle: Andreas Meyer

Wann das Petritor also tatsächlich wieder steht und ob sich jemand findet, der es für Rostock aufbaut, steht in den Sternen. Fertig ist die öffentliche Ausschreibung für den Wiederaufbau laut Angaben aus dem Rathaus noch nicht. Sie soll noch „mit dem politischen Raum abgestimmt werden“, hieß es.

Stadtmittes Ortsbeiratschef Andreas Herzog sagte mit Blick auf die Bundesgartenschau, die im April 2025 in Rostock eröffnet werden soll: „Schön wäre es, wenn es bis zur Buga fertig ist.“

Von Katrin Zimmer