Süchtig nach PC-Spielen und Whatsapp: Das rät ein Experte aus Rostock

Es gibt immer mehr Jungen und Mädchen, die am Computer oder am Handy hängen wie andere an der Nadel. Bislang hat das Problem noch gar keinen offiziellen Namen, aber es existiert. Dr. Olaf Reis von der Kinder- und Jugendpsychiatrie der Rostocker Universität ist dabei, gemeinsam mit Kollegen vom Deutschen Zentrum für Sucht im Kinder- und Jugendalter nach einer Lösung zu suchen.

Eigentlich forscht der Psychologe seit ein paar Jahren im Bereich der sogenannten stoffgebundenen Süchte, hat vor allem Alkohol und Cannabis im Blick. Bei dieser Arbeit allerdings haben ihn zunehmend Hilferufe von Therapeuten und Mitarbeitern in Drogen-Sprechstunden erreicht. Es kämen immer mehr Eltern in diese Einrichtungen, die überzeugt sind, dass ihr Kind eine medienbezogene Störung hat.

Immer größere Dosis dieser „Droge“

Dr. Reis stellt allerdings klar: „Wenn ein Gamer täglich drei, vier Stunden am Computer sitzt und trotzdem ein funktionierendes soziales Leben hat, dann ist er nicht süchtig.“ Kritisch werde die Situation erst, wenn Heranwachsende eine immer größere Dosis dieser etwas anderen Droge brauchen. Konkret dann, wenn das Spielen, Chatten oder Streamen Ausmaße annimmt, die ihren Alltag nachhaltig beeinträchtigen.

Süchtige sind irgendwann nicht mehr in der Lage, ihre Aufgaben zu erledigen. Sie vernachlässigen ihre Freunde, schaffen es oftmals nicht, morgens aufzustehen und in die Schule zu gehen. Deutschlandweit sind davon etwa drei bis fünf Prozent aller Jugendlichen betroffen, analysiert Reis. Das ständig wachsende Angebot von immer ausgeklügelteren Spielen und die Verfügbarkeit sogar auf dem Handy verschärfen das Risiko weiter.

Schulabschlüsse in Gefahr

Zwar hält die Sucht nach digitaler Dauerbespaßung keine stofflich riskanten Nervengifte bereit, aber sie schädige den Körper trotzdem. Dies geschehe zum einen indirekt: nämlich dadurch, dass betroffene Kinder und Jugendliche seltener Schulabschlüsse machen oder Partner finden, weniger Bewegung bekommen und kaum darauf achten, was sie essen oder trinken.

Am Ende sind Depressionen, Angststörungen, Übergewicht und Stoffwechselerkrankungen häufig mit Mediensüchten verbunden.

Was Eltern und Lehrer tun können Die gemeinsame Suchtkommission der kinder- und jugendpsychiatrischen Fachgesellschaften und Verbände empfiehlt: Bis zum Schulbeginn sollen Kinder nur analog und nicht mit Hilfe digitaler Medien lernen und spielen. Dies schließt die erste kindgerechte Vermittlung von Medienkenntnissen im Vorschulalter nicht aus. Vor dem Besuch der 5. Klasse sollten die Kinder kein eigenes Smartphone besitzen. Danach sollte die Nutzung unter elterlicher Steuerung, Aufsicht und Medienkompetenzvermittlung (zeitlich und inhaltlich) erfolgen. Für die Nutzung von PC, Spielekonsolen, Spielen am Smartphone und sozialen Netzwerken sowie für den Konsum von Serien, Filmen, Clips sollten folgende Zeiten gelten: maximal 45 Minuten am Tag für Kinder im Alter von sieben bis zehn Jahren beziehungsweise maximal eine Stunde für Kinder im Alter von elf bis 13 Jahren und höchstens 1,5 Stunden am Tag für Kinder ab 14 Jahren. PC im eigenen Zimmer: frühestens ab zwölf Jahren, Regeln vereinbaren und kontrollieren – zum Beispiel nicht nachts spielen. Internetzugang nicht unter acht Jahren. Ab acht Jahren nur für Kinder geeignete Seiten unter Aufsicht, ab zwölf Jahren auch allein Chatten: nicht unter acht Jahren. Ab acht Jahren nicht ohne Kontrolle und nur für Kinder geeignete Angebote, ab elf Jahren Regeln vereinbaren und kontrollieren

Hirnstrukturen verändern sich

Davon abgesehen hat jede psychische Störung auch eine körperliche Seite. Denn jede Sucht führt zu einem Umbau von Hirnstrukturen, der mit Therapien begegnet werden kann. Dr. Reis: „Veränderte chemische Signale, eine andere Rezeptorendichte in bestimmten Regionen … Man kann derartige Veränderungen tatsächlich messen.“ Die sogenannten stoffungebundenen Süchte unterscheiden sich hierin nicht von den stoffgebundenen.

Einen zentralen Unterschied zu anderen Abhängigkeiten jedoch benennt der Fachmann: „Von Medien kann man nicht abstinent sein, denn sie sind mittlerweile Bestandteil unseres Alltags.“

Probleme mit den Krankenkassen

Die Strukturierung geeigneter Hilfen gegen diese noch relativ neue Form der Sucht stecke bislang allerdings noch in den Kinderschuhen. Es gibt bereits Spezialambulanzen und Beratungsstellen, die Angebote für medienabhängige Menschen vorhalten. Doch die Abrechnung bei den Krankenkassen stößt auf Schwierigkeiten, da es für substanzunabhängige Süchte bisher keine eigene Diagnose gibt.

Das US-amerikanische Klassifikationssystem psychischer Erkrankungen, das sogenannte DSM-5, war da einen Schritt weiter. Die dort enthaltene Diagnose der „ Gaming Disorder“ (Computer-Spielsucht) wurde mittlerweile von der Weltgesundheitsorganisation übernommen und fand Eingang in die neueste Klassifikation der Krankheiten, die ICD-11.

Ziel: Angebot für betroffene Familien

Diese Diagnose wird auch in Deutschland eingeführt, voraussichtlich ab 2022. Danach hofft Dr. Reis auf deutliche Verbesserungen. Für ein Projekt, das an der Universitätsmedizin Rostock umgesetzt werden soll, schreibt er gerade einen Antrag an den Innovationsfonds der Krankenkassen.

Sein Ziel: Er möchte in Rostock ein Angebot für betroffene Familien aufbauen. Diese Risikosprechstunde soll die Jugendlichen teils direkt zu Hause, teils via Internet erreichen. Dabei müsste eng mit Eltern und Lehrern zusammengearbeitet werden. Denn viele der Gamer fallen dadurch auf, dass sie kaum noch zur Schule gehen.

Wann das Wirklichkeit werden könnte? Der 56-Jährige winkt ab: „Das wird noch eine Weile dauern. Wir müssen erst eine Skizze einreichen, dann einen Antrag, dann eine finanzielle Zusage bekommen. Und dann müssen wir auch noch Mitarbeiter finden, die das tatsächlich leisten können.“

