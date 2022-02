Rostock

Bernsteinfarbene Kulleraugen, Stupsnase, Pausbäckchen und silber-samtiges Fell: Beim Anblick von Tinka sind Katzenfans schockverliebt. Die süße Mieze aus Mönchhagen bei Rostock ist tierisch erfolgreich in den sozialen Medien.

Ihr Instagram-Profil @tinka_rostock hat binnen weniger Monate fast 10 000 Follower gewonnen. „Wir können es selbst kaum glauben. Wahnsinn, wie viele Leute wir erreichen“, sagt Nicole Schwerin und lacht. Sie und ihr Freund Axel Schneidenbach sind Tinkas „Dosenöffner“, ihre größten Fans und Fotografen. Ihr Model macht es ihnen leicht, denn es ist quasi ein Naturtalent: Ob sie ein Leckerli vernascht, sich vor dem Kamin zusammenrollt oder sich aufs Sofa fletzt – Tinka ist in jeder Pose ein Hingucker. „Wir müssen eigentlich nur mit der Kamera draufhalten.“

Ende 2018 holte Nicole Schwerin Tinka von einer Züchterin zu sich, lebte zunächst mit ihr in einer Wohnung in der Rostocker Südstadt. Seit Oktober 2021 sind sie in Mönchhagen zu Hause und erobern von hier aus die digitale Welt. Die Idee dazu entstand aus einer Laune heraus: Als Nicole Schwerin vor einem Jahr coronabedingt in häusliche Quarantäne musste und nicht zur Arbeit konnte, habe sie die Langeweile vertreiben wollen, erzählt sie. Sie und Axel Schneidenbach, ein passionierter Hobbyfotograf, posteten die ersten Tinka-Bilder bei Instagram und wurden prompt mit dutzenden Likes belohnt. „Dabei hab’ ich mit sozialen Netzwerken eigentlich gar nichts am Hut“, sagt Nicole Schwerin. Sie selbst hat weder Facebook- noch Instagram-Account.

Noch mehr Tierisches auf Instagram:

Mit ihrem Instagram-Account ist Tinka in tierisch guter Gesellschaft: Ob Hund, Hase oder Hamster – in den sozialen Netzwerken gibt es Haustier-Profile noch und nöcher. Die beliebtesten Vierbeiner haben Abertausende Follower und sind genau deshalb für Unternehmen interessant, die mit lukrativen Werbedeals für Tierfutter oder Accessoires locken.

Anfragen für Werbe-Auftritte

Auch Tinka ist begehrt, war schon mehrfach Werbegesicht und hat unter anderem für Premiumfutter und Kämme posiert. Ständig trudeln neue Anfragen ein. Um jeden Preis und für jedes Produkt will ihr Frauchen ihren Liebling aber nicht hergeben. „Wir wollen es nicht übertreiben und machen das nur just for fun.“ Was Tinka nicht guttut, kommt nicht in die Tüte. Die Anfrage einer Firma, die Hanföl für Katzen herstellt, habe sie deshalb abgelehnt. „Tinka ist so schon chillig genug“, sagt die Mönchhagenerin und lacht.

Tinka hat Nicole Schwerins Herz erobert. Quelle: Ove Arscholl

Nicole Schwerin hat die British-Kurzhaar-Katze als Kitten zu sich geholt und sofort ihr Herz an sie verloren. „Ich bin von klein auf tierverliebt.“ Lange habe sie sich ein Haustier gewünscht, zusammen mit ihrem früheren Lebensgefährten wollte sie sich entweder Katze oder Hund anschaffen. Doch das Schicksal wollte es anders: Nicole Schwerins Partner verstarb vor sechs Jahren. Danach lag der Wunsch auf Eis. Bis Tinka in ihr Leben kam. „Mit Tinki hab’ ich mir einen Traum erfüllt.“

Eine schüchterne Naschkatze

Tinka ist ein Rasse-Weib, wie ihr vollständiger Name beweist: „Gladdis-Tinkabell von Küstenkinder“ steht in ihrem Impfpass. Nicole Schwerin nennt sie liebevoll Mausi oder Schnecki. Sie sei neugierig, aber schüchtern, eine Naschkatze, die gern mal tobt. So knuddelig sie aussieht: Auf Kuschelkurs geht Tinka selten. Auf den Arm nehmen lässt sie sich nur, wenn sie es selbst so möchte und Streicheleinheiten einfordert.

Starallüren hat die Modelmieze nicht. Sie sei keine Kratzbürste, die beißt oder die Krallen ausfährt, sagt Nicole Schwerin. „Aber sie ist Diva durch und durch und hat ihren eigenen Kopf.“ Wie zum Beweis dreht Tinka ihrem Frauchen den Rücken zu und verdrückt sich in die obere Etage. Kein Problem: Tinka darf überall hin – auch ins Bett. „Mein Partner ist die ganze Woche über auf Montage. Wenn man mit Tinka alleine ist, wirst du irgendwann weich“, gesteht Nicole Schwerin. Zwei Tabus gibt es aber: der Hauswirtschaftraum und alles vor der Haustür. Tinka ist ein Stubentiger und es von klein auf nicht anders gewohnt. „Draußen würde sie bestimmt eingehen“, sagt Nicole Schwerin.

Damit sich ihr Schatz drinnen nicht langweilt, legen sich Nadine Schwerin und Axel Schneidenbach ins Zeug: Sie haben etliche Katzenbäume gebaut, das Haus mit Kratzmatten und Spielzeug ausgestattet. Selbst wenn das Paar nicht zu Hause ist, lässt es Tinka nicht aus den Augen: Via Kamera schauen Nicole Schwerin und ihr Freund auch aus der Ferne nach Tinka. „Wir wollen sichergehen, dass es ihr gutgeht.“ Bei jedem Blick – via Stream oder aus aus nächster Nähe – schmilzt Nicole Schwerin buchstäblich dahin. „Ich könnte Tinki den ganzen Tag lang anschauen und möchte sie nicht mehr missen.“

Von Antje Bernstein