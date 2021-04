Stralsund

So viel steht fest: Eine erneute Absage des Sundschwimmens wollen die Organisatoren in diesem Sommer unbedingt verhindert. Nachdem das älteste deutsche Freiwasserschwimmen 2020 der Corona-Pandemie zum Opfer fiel, hat sich die DLRG-Ortsgruppe in Stralsund einiges einfallen lassen, damit die Veranstaltung in diesem Jahr am 3. Juli auf jeden Fall starten kann. So haben die Macher ein umfangreiches Hygiene-Konzept auf den Tisch gelegt.

Keine Massenveranstaltung

DLRG-Chef Ulf Schwarzer Quelle: OZ

Und das macht notgedrungen aus der Massenveranstaltung eine Softvariante. Kernaussage der Corona-Maßnahmen: Das Schwimmen findet nur mit den Sportlern statt, Zuschauer und Angehörige könnten nicht rauf aufs Gelände des Strandbads. Auch auf den Massenstart in Altefähr würde man verzichten. Stattdessen starten die Teilnehmer in drei Altersgruppen – und dann auch noch in 10er-Gassen nacheinander. „Voraussetzung für die Teilnahme, ob nun als Aktiver oder als Helfer, ist ein negatives Testergebnis. Heißt mit anderen Worten: Wir müssen am Vortrag alle testen“, sagt DLRG-Chef Ulf Schwarzer und deutet damit schon mal eine gewaltige logistische Aufgabe an.

Rahmenprogramm ist tabu

Wenn die Schwimmer die 2315 Meter hinter sich gebracht haben und auf der Festlandseite aus dem Wasser steigen, müssen sie selbst den Transponder abgeben, Handtuch greifen, Tee nehmen, um Kontakte zu vermeiden. Es wird nur eine kurze Flower-Zeremonie geben, die Siegerehrungen, bei den Zuschauern sehr beliebt, fallen weg. Ganz bitter für alle Fans der Veranstaltung: Das Rahmenprogramm ist abgesagt. „Und das, was unser Schwimmen ausmacht, nämlich die Gespräche zwischen den Schwimmern, das Feiern derer, die es geschafft haben, alles das muss gestrichen werden“, so Org-Chef Ulf Schwarzer und bedauert, dass dieser Treffpunkt, dieses gesellschaftliche Ereignis wahrscheinlich wieder nicht stattfinden kann.

650 Schwimmer machen trotz Corona-Regeln mit

Man habe alle 1080 Schwimmer angeschrieben, die für die diesjährige Teilnahme bereits vorgemerkt waren, nachdem das 2020er-Schwimmen abgesagt worden war. „650 haben gesagt, wir kommen trotz der Bedingungen. Der Rest hat abgesagt, einerseits war das fehlende Vorbereitungstraining der Grund, andere wollten auf die Begleitung von Freunden und Familie nicht verzichten“, so der 55-jährige Stralsunder, der, wenn er nicht im Ehrenamt wirbelt, als Lehrer seine Brötchen verdient. Und weil das Feld mehr langgezogen ist als sonst, werden mehr Begleitboote gebraucht. Deshalb bittet die DLRG in Stralsund, dass sich möglichst viele Freiwillige, auch Paddler und Angler, melden und damit helfen, das Schwimmen abzusichern.

Und noch eine bittere Nachricht gibt es zu verdauen: Das Kinder-Sundschwimmen ist bereits abgesagt. „Wir brauchen die Kräfte, um das Hauptfeld abzusichern“, begründet Ulf Schwarzer.

DLRG-Chef: Wir sind auf Standby

Ansonsten gilt: Die Macher des Sundschwimmens sind standby. „Wir haben zwar positive Signale für unser Konzept aus dem Gesundheitsamt bekommen, aber noch gibt es keine Zu- oder Absage. Deshalb bereiten wir alles vor, nur eben unter Corona-Maßgaben. Wir haben uns dazu entschieden, nicht abzusagen, sondern wollen ein Zeichen setzen – gerade in diesen Krisenzeiten“, so der Org-Chef und schiebt hinterher: „Wir hoffen natürlich, dass sich die Corona-Lage entspannt und wir vielleicht doch etwas mehr dürfen als im Konzept steht“, sagt Ulf Schwarzer und gesteht, dass er die Hoffnung auf ein paar Zuschauer oder Familienangehörige noch nicht aufgegeben hat. „Aber das ist natürlich alles abhängig von der Pandemie-Situation und von der dann geltenden Landesverordnung. Da kann man zum jetzigen Zeitpunkt nur spekulieren. Das gleicht einem Blick in die Glaskugel.“

Schwimmen trotz Bauarbeiten im Strandbad möglich

Eine gute Nachricht gibt es aber: Die Sundbezwinger werden bei ihrer Ankunft im Stralsunder Seebad auf jeden Fall die Möglichkeit haben, einen Ausstieg über die neue Spundwand zu nutzen. Denn trotz der Bauarbeiten – und das hatte die Hansestadt von Anfang an bei der Auftragsvergabe im Zuge der Strand-Neugestaltung gefordert – soll das Sundschwimmen stattfinden können. Dann hoffen wir mal das Beste.

Von Ines Sommer