Danzig/Greifswald

Was für eine Vorhersage: Käme es zu einem Reaktor-Unglück an einem der in Polen neu geplanten Atomkraftwerke, wären die Menschen in MV mit die Hauptleidenden. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie von Schweizer Wissenschaftlern. Im schlimmsten Fall müssten dann große Teil des Bundeslandes evakuiert werden.

Der Streit um zwei neue Atomkraftwerke an der Ostsee schwelt schon länger. Bis 2043 will Polen sechs neue Atomkraftwerke bauen, darunter die bei Kopalino und Zarnowiec an der Ostsee. Eine Beteiligung Deutschlands an den Plänen lehnte Polen ab; und die Bundesregierung zeigte bisher wenig Interesse. Im November wiesen sich auf OZ-Anfrage die Bundesministerien für Wirtschaft und Umwelt gegenseitig die Zuständigkeit zu. Kernaussage: Polen müsse selbst entscheiden, welche Energienutzung es bevorzugt.

Bis zu 1,8 Millionen Menschen müssten evakuiert werden

Das dürfte sich mit der neuen Studie ändern. Fünf Umwelt- und Nuklearexperten der Universitäten Genf und Luzern haben gut 1000 Wetterlagen der vergangenen Jahre modellhaft für den Fall analysiert, dass es einen Super-GAU in einem der beiden Kraftwerke geben könnte. Das Ergebnis wäre vor allem für den Nordosten Deutschlands, je nach Wetterverhältnissen, fatal. Bis zu 1,8 Millionen Menschen müssten in Deutschland evakuiert werden, wenn die nukleare Wolke nach Westen zöge. In drei Viertel der berechneten Varianten wären Nachbarstaaten stärker betroffen als Polen selbst, Deutschland bei 20 Prozent.

Schlimmster Fall: Hohe Strahlenbelastung in einzelnen Städten

Das beträfe konkret MV. Für einzelne Städte haben die Forscher Strahlenbelastungen errechnet, die weit über dem liegen könnten, was evakuierte Regionen rund um Fukushima ( Japan) betraf. So könnte die Strahlenbelastung in Greifswald im schlimmsten Fall auf 45,8 Millisievert steigen, in Bergen auf 43,9, in Anklam auf 38,3 oder in Rostock auf 24,9. Für Neubrandenburg sind gar bis zu 93,1 Millisievert errechnet. Zum Vergleich: Das Bundesamt für Strahlenschutz gibt die maximal zulässige Strahlendosis für die Bevölkerung mit einem Millisievert an – pro Jahr.

Die Studie enthält eine Reihe weiterer sehr beunruhigender Zahlen. So ist in einer Modellvariante die Rede von bis zu 175 000 möglichen Krebsfällen und knapp 80 000 Toten nur in Deutschland.

Grüne und Umweltschützer: Deutschland muss sich wehren

Auftraggeber der Studie sind die Grünen im Bundestag. Leidtragende dürften nicht Menschen werden, die nah an den geplanten Atomkraftwerken leben, sagt Sylvia Kotting-Uhl. „In Berlin und notfalls in Schwerin müssen die Verantwortlichen den Bürgern vor Ort ihr Mitspracherecht einräumen und die Atompläne kritisch verfolgen.“ Diese „hochgefährliche Technologie“ dürfe nicht ohne Widerspruch in Polen eingeführt werden.

Ulrich Söffker, Energieexperte beim Bund für Umwelt in Naturschutz in MV, erklärt: „Die Szenarien machen erneut deutlich, welche gewaltigen Risiken von der Atomkraft ausgehen.“ Die Bundesregierung müsse sich konsequent dafür einsetzen, „dass keine Atomkraftwerke in Polen gebaut werden“. Der BUND sehe auch die Landesregierung in der Verantwortung.

Auch Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) fordert klare Kante: „Wir brauchen den Atomausstieg nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa. Das ist eine gefährliche Technologie.“ MV habe in Gesprächen versucht, auf Polen einzuwirken. „Meine Erwartung ist, dass auch die Bundesregierung in dieser Frage klar Position bezieht.“

Von Frank Pubantz