Rostock

MV ist bei Urlaubern derzeit extrem gefragt: Im September seien noch fast so viele Touristen im Land gewesen wie in der Hauptsaison. Und auch für die anstehenden Herbstferien sei der Vorbuchungsstand sehr gut, sagte der Geschäftsführer des Landestourismusverbandes, Tobias Woitendorf.

Die Auslastung sei spürbar höher als in den Vorjahren. „Normalerweise geht die Zahl der Übernachtungen nach Ende der Hauptsaison um etwa zwei Millionen zurück. In diesem Jahr war der Unterschied zwischen August und September aber lange nicht so groß.“ Endgültige Zahlen lägen aber noch nicht vor.

Eins der wenigen sicheren Reiseziele

Woitendorf erklärt sich die Entwicklung vor allem mit der Corona-Lage: „Es gibt nicht mehr viele Regionen, in die man risikofrei reisen kann und in denen man keine Angst haben muss, in Quarantäne zu müssen, wenn man nach Hause fahren will.“

Notwendig sei jetzt, dass die Tourismusbranche in MV den Herbsturlaubern ausreichend Beschäftigung biete. „Es ist noch wichtiger als in anderen Jahren, Angebote für schlechtes Wetter zu haben, da es wegen Corona weiterhin starke Einschränkungen, etwa im Kulturbereich, gibt.“

Warnung vor Euphorie

Trotz der aktuell guten Zahlen warnt Woitendorf vor Euphorie. „Insgesamt wird 2020 wohl eines der schlechtesten Jahre für den Tourismus in MV werden.“ Im ersten Halbjahr waren die Umsätze wegen des Corona-Lockdowns um 40 Prozent eingebrochen und selbst nach den Lockerungen im Sommer sei die Hochsaison um drei bis fünf Prozent unter den Vorjahreszahlen zurückgeblieben.

Und die Übernachtungen seien nur ein Aspekt: „Wir wissen noch gar nicht, wie viele Reisebüros und Buchungsportale die Krise überleben werden. Auf diese Vermittler sind wir aber dringend angewiesen, um auch künftig Urlauber nach MV zu holen“, so Woitendorf.

Unsicherheit bleibt

Auch der Kongress- und Kulturtourismus sei noch nicht wieder richtig angelaufen. Zudem sei den Gastgebern in MV durch die harten Corona-Auflagen ein erheblicher personeller und finanzieller Zusatzaufwand entstanden. „Es fragt sich, was unter dem Strich übrig bleiben wird.“ Und nicht zuletzt verschärfe sich die Corona-Lage derzeit wieder. „Es regiert weiterhin die Unsicherheit“, warnt Woitendorf.

Von Axel Büssem