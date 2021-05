Superspreading in Schweriner Arztpraxis? Jetzt ermittelt auch die Polizei

Schwerin

Das Corona-Infektionsgeschehen um eine Schweriner Arztpraxis beschäftigt nun auch die Polizei. Die Stadt sei in Kontakt mit der Kriminalpolizei, sagte Oberbürgermeister Rico Badenschier (SPD) am Samstagabend im „Nordmagazin“ des NDR. „Deswegen wird wahrscheinlich auch die Staatsanwaltschaft tätig werden.“

Bereits in den vergangenen Monaten habe die Stadt Hinweise auf diese Praxis erhalten und Kontakt mit dessen Betreiber aufgenommen. „Man kann es Gefährderansprache nennen.“ Das Ordnungsamt habe kontrolliert, um auf die Einhaltung der Hygiene-Regeln hinzuweisen.

Beschäftigte der Arztpraxis positiv auf Corona getestet

In dem Ärztehaus im Schweriner Stadtteil Weststadt könnten sich bis zu 200 Menschen mit dem Coronavirus infiziert haben. Die Stadt Schwerin veröffentlichte am Samstag auf ihrer Webseite eine Allgemeinverfügung, nach der für alle Menschen, die sich im Zeitraum vom 21. bis zum 28. April 2021 länger als zehn Minuten in der chirurgischen Praxis im Ärztehaus Weststadt aufgehalten haben, eine 14-tägige Quarantäne angeordnet wird. Das Haus befindet sich in der Johannes-Brahms-Straße 49.

Die Betroffenen sollen sich zudem im Testzentrum der Helioskliniken testen lassen. Die Schutzmaßnahme sei notwendig, da die Betroffenen als direkte Kontaktpersonen einer an dem Coronavirus erkrankten Beschäftigten der Arztpraxis gelten. Die Quarantäne gilt demnach bis zum 12. Mai 2021 um 24.00 Uhr.

Schon am Freitag hatte das Gesundheitsamt Schwerin die schätzungsweise rund 200 Betroffenen aus Schwerin und Umgebung online dazu aufgerufen, sich vorsorglich in Quarantäne zu begeben. Zudem sollten sie am Montag von sich aus telefonisch oder per E-Mail (gesundheitsamt@schwerin.de) Kontakt zum Gesundheitsamt aufnehmen.

Von dpa/OZ