Von Dänemark mit dem Surfbrett nach Mecklenburg-Vorpommern – was abenteuerlich klingt, gelang einem Windsurfer und sieben Kitesurfern am Montag.

„Wir hatten die Idee schon ziemlich lange, aber die Wetterbedingungen waren immer schwierig“, erzählt Thea Kunz von der Surpremesurf Surfschule. Am Montag hat dann alles gepasst. Die Surfer sind am frühen Morgen in Gedser gestartet und bis zum Surfcenter Wustrow gefahren. Dort haben sie die Boards über den Darß getragen, um schließlich über den Bodden nach Saal in Richtung Pangea-Festivalgelände zu surfen. „Einschließlich des Aufbaus haben wir für die Strecke etwa fünf Stunden gebraucht“, so Kunz.

Bis zu 70 Stundenkilometer schaffen die Surfer. Weil das Begleitboot diese Geschwindigkeit nicht erreicht, mussten die Frauen und Männer immer wieder vor und zurück fahren. Nur drei Surfer haben es bis zum Festival-Gelände geschafft. Der Rest ist in Saal gestrandet und von dort die letzten Meter nach Pütnitz über Land gefahren.

Linus Erdmann ist fünffacher deutscher Meister im Kitesurfen und sagt über die Tour: „Es war keine Herausforderung. Ich bin schon öfter rüber nach Dänemark gekitet.“

Eine weitere ungewöhnliche Anreise ist am Donnerstag geplant: Zwei junge Frauen kommen auf dem Luftweg zum Pangea-Festival. Sie haben einen Fallschirmsprung gewonnen und werden im Sonnenuntergang auf der Landebahn des Pütnitzer Flughafens landen.

