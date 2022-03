In direkter Nachbarschaft zu Ostsee-Stadion und Uniklinik sollen Fans asiatischer Küche bald auf ihre Kosten kommen: Im Lokal, das früher als „Klause des Westens“ und dann als Treff der Hansa-Fans bekannt war, eröffnet ein neues Sushi-Restaurant mit XL-Speisekarte und nachhaltigem Lieferservice. Und in der KTV steht eine Neueröffnung für Pizza-, Pasta- und Burger-Liebhaber an.