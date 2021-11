Swinemünde

Die massive Außenhülle des Tanks im Swinemünder Gasterminal wurde in weniger als drei Wochen gebaut. Zwei Bauteams aus insgesamt etwa 100 Mitarbeitern arbeiteten im Schichtbetrieb rund um die Uhr, sieben Tage die Woche. 8500 Kubikmeter Beton sind dafür verbaut worden. Jeden Tag stieg die Außenwand um etwa 2,5 Meter in die Höhe. Bis auf 40 Meter. Als Nächstes wird das Stahldach installiert.

Das Gasterminal in Swinemünder Hafen kann derzeit 5 Milliarden Kubikmeter Gas pro Jahr aufnehmen. Nach dem Bau des dritten Reservoirs werden es dann sogar 7,5 Milliarden Kubikmeter sein. Riesige Tanks speichern Gas in verflüssigter Form, das beim Erhitzen in der Anlage wieder in seine ursprüngliche Form zurückkehrt. Parallel zum Bau des Silos wird am Kai gearbeitet. Dort wird unter anderem eine Anlegestelle für Schiffe gebaut.

Der Großteil des Treibstoffs gelangt aus Katar und den USA nach Swinemünde. Mit Beginn der Umsetzung weiterer Verträge wird die Zahl der Lieferungen aus den USA weiter ansteigen. „Wir werden unsere Tätigkeit dynamisch weiterentwickeln, deshalb haben wir zusätzliche Kapazitäten im Terminal in Swinemünde reserviert“, erklärt Pawel Majewski, Vorsitzender von PGNiG. „Wir haben uns auch entschieden, zwei Gastanker zu chartern, um einige der Verträge zu bedienen“, ergänzt Majewski.

Das Swinemünder Gasterminal ist eines der Elemente des Gasprogramms, um Polen von Lieferungen aus Osteuropa unabhängig zu machen. 2022 wird die 275 Kilometer lange Gaspipeline „Baltic Pipe“ Gas aus norwegischen Vorkommen in der Nordsee nach Polen liefern.

Von Radek Jagielski