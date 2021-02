Swinemünde: Hotels, Theater, Kinos und Schwimmbäder seit Freitag wieder offen

Swninemünde

Auf der polnischen Seite der Insel Usedom sowie auf Wollin ist die Stimmung vorsichtig optimistisch. Mit dem 12. Februar hat die Regierung des Landes weitere Corona-Beschränkungen aufgehoben. Bereits vor einigen Tage durften alle Geschäfte in Einkaufszentren öffnen. Jetzt ist es auch wieder möglich, Museen zu besuchen beziehungsweise ins Kino oder Theater zu gehen.

Dort darf die Hälfte der Plätze belegt werden. Schwimmbäder (aber keine Aquaparks) wurden ebenfalls geöffnet. Hotels können eine Auslastung von bis zu 50 Prozent haben. Restaurants (auch in Hotels), Kneipen und die Fitness-Clubs bleiben allerdings weiterhin geschlossen.

Bereits am Tag der Bekanntgabe der Regierungsentscheidung waren die ersten Reservierungen in den Swinemünder Hotels eingegangen. Viele Gäste möchten zum Valentinstag (14. Februar) an die Ostsee kommen. Das gebe Anlass zu Optimismus, heißt es aus der Branche.

Maciej Maciejewski vom Unternehmen Apartamenty Świnoujście sagt: „Unser Büro war die ganze Zeit geöffnet. Wir haben bereits die ersten Reservierungen für den Valentinstag, die meisten jedoch für den Sommer.“ Niemand rechne für die kommenden Tage mit einer hohen Auslastung, aber die Vertreter der Tourismusbranche und auch andere Unternehmer freuen sich über die Lockerungen.

Lockerungen vorerst zwei Wochen gültig

Die Aufhebung der Beschränkungen ist vorerst für zwei Wochen gültig und mit strengen Hygieneauflagen verbunden. Wenn in dieser Zeit die Infektionszahlen wieder zunehmen, werden die Lockerungen wieder zurück genommen. Deshalb warten einige Unternehmer auch noch mit der Eröffnung ihre Einrichtungen – vor allem jene, die im Winter ohnehin nicht stark frequentiert werden.

So bleibt das Kino in der Galerie Corso in Swinemünde geschlossen. Das städtische Seefischereimuseum ist jedoch bereits geöffnet. Es wurde in den vergangenen Wochen renoviert. Der Leuchtturm steht ebenfalls für Besucher offen. „Es ist klar, dass es zu dieser Jahreszeit weniger Besucher gibt, aber wir beschweren uns nicht “, sagt Basia Kwiatkowska vom Leuchtturm in Swinemünde.

Öffnung hängt von der Zahl der Touristen ab

Der Eingang zur Engelsburg in Swinemünde. Eine Entscheidung über die Öffnung des Museums soll in den nächsten Tagen fallen. Quelle: Radek Jagielski

In anderen touristischen Einrichtungen ist die Situation etwas anders. Krystian Kośmider von der Engelsburg ist der Meinung, dass die Entscheidung über die Eröffnung der Sehenswürdigkeit nach einer Analyse des Touristenverkehrs in den kommenden Wochen getroffen werden sollte. Das Öffnen einer solchen Einrichtung sei nicht über Nacht möglich. Mitarbeiter müssten eingestellt und die Technik hochgefahren werden. Das alles erfordere Zeit und koste natürlich Geld. „Wenn keine Touristen hier sind, macht es keinen Sinn, zu öffnen. Wir finanzieren uns ausschließlich durch den Ticketverkauf. Normalerweise sind 90 Prozent der Besucher unserer Festung Deutsche, die derzeit nicht in Swinemünde sind. Darüber hinaus darf unser Café wegen der Einschränkungen nicht öffnen“, erklärt Kośmider.

Kureinrichtungen bleiben geschlossen

Das Gerhard Fort und die unterirdische Stadt am rechten Ufer von Swinemünde (Insel Wollin) öffnen nur am Wochenende. Kureinrichtungen und Sanatorien sind in Swinemünde geschlossen. Alles deutet darauf hin, dass Kurgäste erst dann kommen, wenn die meisten Senioren geimpft sind.

Joanna Agatowska, Direktorin des Sanatoriums „Energetyk“ in Swinemünde, sagt, dass sich der Nationale Gesundheitsfonds mit Aussagen darüber, wann Kuraufenthalte wieder möglich sind, zurück halte. Sie hofft, dass im März die ersten kommerziellen Gäste begrüßt werden können. Allerdings scheine es für den Monat noch keine große Nachfrage zu geben. „Bisher beziehen sich die meisten Anfragen auf den Mai“, erklärt sie.

