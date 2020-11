Swinemünde

Es ist schon eine besondere Szene deutsch-polnischer Freundschaft, die sich da im Spätsommer 2019 auf den Tennisplätzen von Ahlbeck abspielt: Swinemündes Stadtpräsident Janusz Zmurkiewicz (72) trifft die frischgewählte Bürgermeisterin von Heringsdorf, Laura Isabelle Marisken (32), zum Match, inklusive ausführlichem Plausch über gemeinsame Ziele und Projekte – ein Kennenlernen in besonders sportlich-lockerer Atmosphäre.

Es ist eine typische Aktion für Zmurkiewicz, der sich auf der deutsch-polnischen Insel Usedom stets als „Verbinder“ sieht. Seit 2002 führt er die größte Kommune der Insel durchgehend (auch von 1984 bis 1989 war er schon fünf Jahre Stadtpräsident). Er hat in seiner Amtszeit viele gemeinsame Projekte beider Staaten unterstützt, wie die prächtige Europapromenade von Bansin nach Swinemünde oder die grenzübergreifende Linie der Usedomer Bäderbahn. Vor zwei Jahren trat Zmurkiewicz überraschend noch mal für eine sechste Amtszeit als Stadtpräsident an (und gewann die Wahl deutlich), weil das letzte große Projekt des Brückenbauers ein bedeutender Tunnel werden sollte.

Die Chemie stimmt: Swinemündes Stadtpräsidenten Janusz Zmurkiewicz gratuliert Heringsdorfs Bürgermeisterin Laura Isabelle Marisken im Sommer 2019 mit einen großen Strauß Rosen zur gewonnenen Wahl. Quelle: privat

Die Arbeiten für die Swine-Unterführung haben inzwischen begonnen, doch längst ist klar, dass Zmurkiewicz’ letzte Jahre im Amt nicht nur im Zeichen des Megaprojekts stehen dürften, das endlich Swinemündes Hälften Wollin und Usedom verkehrstechnisch fest verbinden wird. Sie wird auch stark daran gemessen werden, wie der leidenschaftliche Sportler die Corona-Krise in seiner Stadt meistert.

„Er macht es sehr gut“

„Er macht es sehr gut“, meint Mariusz Lokaj, der sich als Koordinator für deutsch-polnische Beziehungen in der Gemeinde Heringsdorf bestens in Swinemünde auskennt und mit vielen Leuten spricht. „Die Einwohner sind relativ zufrieden“, schätzt der 46-Jährige ein.

2018 kandidierte Janusz Zmurkiewicz für seine sechste Amtszeit als Stadtpräsident. Sie sollte vor allem von der Verwirklichung des Swinetunnels geprägt sein. Nun wird die Wahlperiode auch daran gemessen, wie gut das Stadtoberhaupt die Corona- Quelle: OZ-Archiv

In Swinemünde liegt die Sieben-Tage-Inzidenz derzeit bei etwa 58 Fällen auf 100 000 Einwohner. Am Montag wurden mit 42 Fällen erstmals wieder spürbar mehr Erkrankte gemeldet als in der Vorwoche. Da hatte sich die Zahl bei etwa 15 Fällen täglich stabilisiert.

Zmurkiewicz profitiert insgesamt davon, dass die Infektionszahlen im wirtschaftlich stärkeren Westpommern im Vergleich noch relativ niedrig sind (in ganz Polen liegt die Inzidenz bei über 400) – und Swinemündes Statistik somit der auf deutscher Seite in Vorpommern-Greifswald ähnelt. Er habe allerdings auch einiges dafür getan, das Virus einzudämmen, betont Zmurkiewicz gegenüber der OZ.

Tests auch ohne Symptome kostenfrei

So sorgte er dafür, dass im Swinemünder Krankenhaus ausreichend Testkapazitäten vorgehalten werden. Jeder, der einen Verdacht habe, könne sich nun auch ohne Symptome kostenfrei untersuchen lassen. Zudem ließ Zmurkiewicz eine große Reha-Klinik so einrichten, dass sich Verdachtsfälle hier für einige Zeit getrennt von ihren Familien aufhalten können, um Covid-19 nicht im engsten Kreis weiterzuverbreiten.

Janusz Zmurkiewicz mit Mund-Nasen-Schutz vor der Swinemünder Stadtverwaltung. In Polen gilt auch im Freien Maskenpflicht, wie in Deutschland herrscht hier seit Anfang des Monats ein Lockdown. Quelle: Stefan Sauer

Auch die erfolgreiche wirtschaftliche Arbeit der Kommune in den vergangenen Jahren komme nun zum Tragen, sagt der Familienmensch (er hat mit Ehefrau Zyta eine Tochter, und eine Enkelin). Denn die Stadt könne es sich wegen der hohen Investitionen und daraus resultierenden Einnahmen leisten, ihre Betriebe großzügig von Steuern zu entlasten. „Sie müssen erst zahlen, wenn die Krise vorbei ist“, verdeutlicht der Verwaltungschef. Zudem würden Abgaben für Wasser und Wärme verschoben, die an kommunale Unternehmen gezahlt werden müssen.

Händlern wird zur Unterstützung Miete erlassen

Händlern auf dem Grenzmarkt, der so wie viele Branchen derzeit im Lockdown geschlossen ist, werde die Miete erlassen. Standbesitzer auf dem grünen Markt, der noch geöffnet hat, dem aber Kunden fehlen, müssen nur die Hälfte zahlen. Betriebe, die in der Krise nicht entlassen, erhielten Sonderzuweisungen. Zudem sei es derzeit von Vorteil, dass das stark touristisch geprägte Seebad Swinemünde mit 100 Hotels und 150 Restaurants starke Industriebetriebe habe, die auch im Lockdown weiterarbeiten dürfen.

„Das hat dazu geführt, dass es keine Entlassungswelle in Industrie und Handel gibt“, sagt Swinemünde-Kenner Mariusz Lokaj. Im Tourismus mussten viele Betriebe wegen der anhaltenden Schließungen allerdings schon Kündigungen aussprechen.

Brückenbauer: In der Nacht vom 20. zum 21. Dezember 2007 öffneten der Swinemünder Stadtpräsident Janusz Zmurkiewicz und der damalige Heringsdorfer Bürgermeister Klaus Kottwittenborg gemeinsam den Schlagbaum an der Grenze, die Usedom 62 Jahre lang in den deutschen und den polnischen Teil trennte. Wegen der Corona-Krise gibt es nun wieder starke Einschränkungen an der Grenze. Quelle: Frank Hormann

Zmurkiewicz weiß auch, dass das Krisenmanagement schwieriger wird, je länger der Lockdown dauert. Er setzt sich deshalb dafür ein, Lockerungen dort einzuführen, wo sie möglich sind. Unverständlich ist für den langjährigen Stadtpräsidenten zum Beispiel, dass Mecklenburg-Vorpommern quasi die Grenzen nach Westpommern dicht gemacht hat, da Deutschland Polen Ende Oktober zum Krisengebiet erklärte.

„Grenzregelung erschwert gewachsene Zusammenarbeit“

Nun dürfen Deutsche zum Shoppen nur noch einreisen, wenn sie danach in ihrer Heimat in Quarantäne gehen oder einen Corona-Test machen. Polnische Arbeitskräfte, die weiter auf der deutschen Seite ihrem Job nachgehen wollen, müssen dafür einmal wöchentlich einen negativen Corona-Test vorlegen.

„Das erschwert die jahrelang gewachsene wirtschaftliche, kulturelle und soziale Zusammenarbeit und ist auch nicht nötig“, meint das Swinemünder Stadtoberhaupt. Die Infektionszahlen seien in der Grenzregion doch ähnlich. Manuela Schwesig solle einem „kleinen Grenzverkehr“ ohne Einschränkungen außer den ohnehin geltenden Hygieneregeln zustimmen, appelliert Zmurkiewicz an Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin – so wie es Brandenburg schon vormache.

Sportsmann durch und durch Quelle: OZ-Archiv

Schöne Nachrichten in der Krise gibt es allerdings auch. Zmurkiewicz’ Lebensprojekt, der drei Kilometer lange Swinetunnel, kommt auch in Corona-Zeiten wie geplant voran. Im März soll der chinesische Superbohrer beginnen, die Unterführung von der Wolliner zur Usedomer Seite unter dem Fluss Swine zu graben. Das 250-Millionen-Euro-Projekt, das ab Ende 2022 die Swine-Fähren ersetzen soll, liegt damit voll im Zeitplan.

Als Moderator in Streit um Container-Hafen gefragt

Neuer Ärger droht derweil wegen eines Vorhabens, das eigentlich später kommen sollte, nun aber doch noch in Zmurkiewicz’ Amtszeit fällt. Die Planung des großen Swinemünder Containerhafens mit einer avisierten jährlichen Umschlagsmenge von zwei Millionen Container-Einheiten. Politiker, Touristiker und Einwohner auf deutscher Seite fordern eine stärkere Beteiligung an dem Projekt und wollen konkrete Aussagen zu den Folgen für die Umwelt, die Polens Regierung bislang schuldig bleibt.

Der Stadtpräsident wird auch hier moderieren und Brücken bauen müssen, wenn er seiner Philosophie treu bleiben will. Dafür könnte dann auch das ein oder andere Tennismatch fällig werden. „Ich bin froh, wenn ich dafür endlich wieder ohne Einschränkungen auf die deutsche Seite fahren darf“, sagt Janusz Zmurkiewicz.

