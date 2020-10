Swinemünde: Proteste junger Frauen gegen verschärfte Abtreibungsgesetze

Swinemünde

Über 2000 junge Menschen, hauptsächlich junge Frauen, protestierten am Sonnabend auf den Straßen von Swinemünde gegen die Verschärfung der Abtreibungsgesetze in Polen. Es war eine der größten Demonstrationen in den letzten Jahren in der Stadt. Ähnliche Proteste fanden in ganz Polen statt.

Dies ist das Ergebnis eines Urteils des polnischen Verfassungsgerichts, in dem festgestellt wurde, dass eine Abtreibung aufgrund von Beeinträchtigungen/Schäden des Fötus nicht mit der Verfassung übereinstimmt. In der Praxis ist die Abtreibung vollständig verboten.

Autofahrer hupten zur Unterstützung

Während der Proteste in Swinemünde riefen die Frauen, unterstützt von Männern „Wir werden nicht aufgeben“, „ Polen ist eine Frau!“. Fahrer, die an ihnen vorbei fuhren, hupten zur Unterstützung. Während des Marsches kamen einige Swinemünder auf ihre Balkone mit weiß-roten Fahnen heraus und begrüßten die Demonstranten.

Die aufgeregte Menge marschierte zur König Christus Kirche am Wolności-Platz. Vor dem Tempeleingang und auf der Treppe des Pfarrhauses wurden Grablichter angezündet. Ein Priester begrüßte die Demonstranten und versuchte mit ihnen ein Gespräch zu führen. Leider wurde keine Einigung erzielt. Die Demonstranten gingen auch zum örtlichen parlamentarischen Büro der Partei Recht und Gerechtigkeit. Die Frauen waren sehr aufgeregt.

Frauen agieren mit Entschlossenheit

„Der Marsch am Samstag war die Stimme junger Frauen, die das Gefühl haben, dass ihre Zukunft auf dem Spiel steht und die nicht in einem autoritären Land leben wollen. Ihre Entschlossenheit und Stärke war wie entfesselte Energie. Während des Marsches hörte man den Applaus der Bewohner, das Hupen der Autos, was den Demonstranten Kraft gegeben hat. Ich habe so viele junge Menschen auf den Straßen von Swinemünde noch nicht gesehen“, sagt Aneta Zdybel vom Deutsch-Polnischen Frauenforum der Euroregion Pomerania.

2000 junge Frauen protestierten am Sonnabend in Swinemünde gegen die Verschärfung der Abtreibungsgesetze in Polen. Quelle: Robert Ignaciuk

In Swinemünde gab es seit langem keinen so emotionalen Protest. Das Thema Abtreibung war am Wochenende und ist es auch zu Wochenbeginn das wichtigste Thema in den lokalen und nationalen Medien. Die Polizei zeichnete den gesamten Marsch auf, griff jedoch nicht ein.

Ein weiterer Protest ist für Montag, den 26. Oktober, geplant. Die Organisatoren der Aktion kündigen Blockaden von Straßen und Brücken an. In Swinemünde beginnt der Protest an der Promenade.

Von Radek Jagielski