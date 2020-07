Swinemünde

Im polnischen Swinemünde gibt es nach einer mehrere Wochen andauernden Corona-freien Zeit aktuell wieder mehrere Coronainfektionen. Mit einer am Donnerstag (16. Juli) diagnostizierten Covid-19-Erkrankung bei einem Mann mittleren Alters sind damit seit Beginn der Sommerferien am 27. Juni insgesamt zwölf Menschen mit dem Coronavirus infiziert worden.

Bei den zwölf Menschen handelt es sich um sechs Frauen, fünf Männer und ein Kind. Einige dieser Personen haben nicht ihren Hauptwohnsitz in Polen, sondern stammen aus anderen europäischen Ländern. Sie arbeiten lediglich in der Kurstadt. Keiner der Infizierten musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Anzeige

Jüngster Covid-19-Fall am 16. Juli bestätigt

Corona wurde unter anderem bei einigen Mitarbeitern des Restaurants „Promenada“ an der Uzdrowiskowa Straße, Swinemündes schicker Flaniermeile, festgestellt. Die Behörden vermuten, dass der Beginn der Infektionen am 28. Juni stattgefunden hat. Eine Infektion wurde außerdem auch bei einer Person diagnostiziert, die sich am 4. Juli im Aquapark des Radisson Blue Resort aufgehalten hat.

Weitere OZ+ Artikel

Zu den Erkrankten gehört eine Frau, die auf deutscher Seite der Insel Usedom in Zinnowitz in einem Hotel im Bereich der Reinigung arbeitet. Ihr Ehemann ist Mitarbeiter des Restaurants „Promenada“ in Swinemünde. Bei ihr waren am zurückliegenden Wochenende leichte Symptome aufgetreten. Sie hatte sich daraufhin an ihren Arbeitgeber gewandt, der fürsorglich reagierte und einen Corona-Test im Wolgaster Krankenhaus veranlasste. Die Frau befindet sich in häuslicher Quarantäne.

Seit Beginn der Epidemie wurden damit in Swinemünde insgesamt 15 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Es gab keine Todesfälle. In der Wojewodschaft Westpommern wurden insgesamt 645 Infektionen bestätigt. 23 Menschen sind im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben.

Das wöchentliche OZ-Corona-Urlaubs-Update als Newsletter Jetzt neu: Wir bieten Ihnen gebündelt alle News und Tipps rund um den Urlaub in MV in Corona-Zeiten. Der Newsletter kommt jede Woche am Donnerstag gegen 10 Uhr in Ihr E-Mail-Postfach. Ganz einfach hier anmelden!

Lesen Sie auch:

Von Cornelia Meerkatz/Radek Jagielski