Swinemündes Stadtpräsident sauer auf deutsche Politiker

Swinemünde

Der Swinemünder Stadtpräsident Janusz Żmurkiewicz ist der Auffassung, dass das Interesse einiger deutscher Politiker am geplanten Containerterminal in den Natura-2000-Schutzgebieten in Swinemünde auf die bevorstehenden Wahlen in Deutschland zurückzuführen ist. Die These verkündete er auf seinem Facebook-Profil. „Der Grund für die Aktivität deutscher Politiker liegt auf der Hand. Am 26. September finden bei unseren Nachbarn Wahlen statt, daher ist Medienpräsenz für sie sehr wichtig. Aber warum präsentieren lokale Medien kommentarlos den Standpunkt deutscher Politiker? Dies ist für mich wirklich schwer zu verstehen“, schreibt der Präsident.

Swinemünder Opposition ist anderer Meinung

Die Swinemünder Opposition ist anderer Meinung. Genauso wie polnische und deutsche Aktivisten, die jetzt begonnen haben, miteinander zu kooperieren. Sie behaupten, dass sie nichts gegen eine natürliche Hafenentwicklung in Swinemünde unter voller Achtung der natürlichen Umwelt haben.

Żmurkiewicz fügt indes hinzu, dass er den Swinemündern nie versprochen habe, dass das LNG-Terminal die letzte industrielle Investition in der Stadt gewesen sein sollte. „Ich habe noch nie ein solches Versprechen in der Öffentlichkeit abgegeben. Es stimmt auch nicht, dass durch den Hafenbau 400 Hektar Wald abgeholzt werden. Solche Pläne gibt es nicht“, fügt der Präsident hinzu.

Joanna Agatowska, Anführerin der Swinemünder Opposition, ist der Ansicht, dass bei einer so wichtigen Investition auf geschützten Flächen, die den EU-Vorschriften unterliegen, beide Seiten das Recht dazu haben, ihre Meinung zu äußern. Sie betont: „Seit über 70 Jahren leben Polen und Deutsche auf der Insel Usedom zusammen. Die Nutzung dieses Raumes, seine Kurwerte, touristischen und wirtschaftlichen Eigenschaften sollten die breit verstandene Zusammenarbeit bestimmen, insbesondere an einem so spezifischen grenzüberschreitenden Standort, wie unsere Insel es ist. Aktionen von deutschen Aktivisten sind für mich etwas Normales. Bislang wurden den Bewohnern der polnischen Inselseite keine Analysen der Vorteile und Nachteile des geplanten Terminals vorgestellt“, sagt Agatowska. Sie selbst ist gegen die Investition.

Schreiben an polnischen Infrastrukturminister geplant

Deutsche und polnische Aktivisten vom Aktionsbündnis Pommersche Bucht, einem Verein zur Entwicklung des rechten Ufers von Swinemünde, und der Bürgerinitiative Lebensraum Vorpommern teilten mit, dass beim letzten Besuch der lokalen Politiker und der Abgeordneten des Europäischen Parlaments beschlossen wurde, sich an den polnischen Infrastrukturminister zu wenden. Außerdem wurde eine vorläufige Umweltverträglichkeitsstudie in Auftrag gegeben. Sowohl die polnische als auch die deutsche Seite haben dem Europäischen Parlament ebenfalls eine Petition vorgelegt.

„Jeder Investor weiß, dass er die geltenden Gesetze einhalten und die Bedürfnisse der Bewohner berücksichtigen muss. Alle sind sich einig, dass angesichts der Klimakrise jeder abgeholzte Baum ein abgeholzter Baum zu viel ist“, sagt Anna Murawska vom Aktionsbündnis Pommersche Bucht.

Derzeit läuft ein weiteres Verfahren zur Auswahl eines Investors und eines zukünftigen Terminalbetreibers. Die Gebote werden am 1. März 2022 geöffnet. Außerdem ist ein Gutachten zu den Umweltauswirkungen der Investition zu erstellen.

Von Radek Jagielski