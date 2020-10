Die Bestätigung kam am Sonntag: die polnische Politikerin Barbara Michalska machte ihre Corona-Infektion selbst öffentlich. Wo sie sich infiziert hat, ist unklar. Sie war auch beim Abschlusskonzert des Usedomer Musikfestivals in Peenemünde dabei. Was das für Besucher bedeutet und wie es jetzt weiter geht.