Symbol der Ostseeküste: Warum der beliebte Sanddorn in MV bedroht ist

Rostock/Dossenheim

Seit fünf Jahren stirbt in MV der Sanddorn: Die „Zitrone des Nordens“ leidet an einer mysteriösen Krankheit, die innerhalb kurzer Zeit ganze Flächen absterben lässt. Die gewerblichen Sanddorn-Anbauer im Land verzweifeln.

Jetzt ist die Forschung möglicherweise immerhin den Ursachen des Phänomens auf der Spur: Der Sanddorn könnte von ähnlichen Pilzen befallen sein, die seit Jahrzehnten auch den Winzern zu schaffen machen.

Zahlreiche Pilze entdeckt

Mit der Erforschung des Sanddornsterbens befasst sich unter anderem das Julius-Kühn-Institut für Kulturpflanzen (JKI). Der Leiter des Bereichs Pflanzenschutz in Obst- und Weinbau in Dossenheim ( Baden-Württemberg), Professor Wilhelm Jelkmann, berichtet: „Auf dem Sanddorn sind zahlreiche Pilze aus der gleichen Familie entdeckt worden, die bei anderen Pflanzen für eine ganze Skala von Schädigungen verantwortlich gemacht werden, etwa an Apfelbäumen und Rebstöcken.“

In den vergangenen 30 Jahren hat weltweit die sogenannte Esca-Krankheit im Weinbau stark zugenommen. Esca bedeutet im Lateinischen Zunder und bezieht sich auf den Zustand des Holzes, das durch die Erkrankung trocken und spröde wie Zunder wird. Die Weinstöcke sterben dabei oft plötzlich ab – genau wie der Sanddorn. Und noch eine Parallele ist zu beobachten: Betroffen sind beim Wein vor allem Rebstöcke, die häufig beschnitten werden. Beim Sanddorn werden für die Ernte ganze Äste abgeschnitten.

Auch junge Pflanzen betroffen

Allerdings seien beim Sanddorn auch junge Pflanzen betroffen, die noch nie geschnitten wurden, sagt Benedict Schneebecke, der in seinem Betrieb Forst Schneebecke in Alt Steinhorst (Kreis Vorpommern-Rügen) Sanddorn anbaut. Bei ihm schlägt das Sanddornsterben in diesem Jahr besonders hart zu: „Im letzten Jahr war es nur vereinzelt zu beobachten, jetzt ist eine Fläche von sieben Hektar komplett abgestorben.“ Auf einer anderen Fläche sei ein Drittel der Sträucher betroffen.

Schon jetzt erwarte er einen Ernteausfall von 100 000 Euro, wenn er die Investitionen hinzurechne, seien es 250 000, so Schneebecke. „Jetzt muss ich retten, was noch zu retten ist. Aber wenn das Sterben weitergeht, sehe ich schwarz. Dann muss ich alles roden, was Millionenverluste bedeuten würde.“

Mehrere Ursachen für Massensterben

Experte Jelkmann betont, dass das Sanddornsterben wohl mehrere Ursachen habe und es durch zahlreiche Faktoren beeinflusst werden könnte. „Daher ist es sinnvoll, jetzt zunächst einzelne Pilze zu isolieren und dann Versuche sowohl im Labor wie auch in verschiedenen Regionen im Freiland zu machen, um zu sehen, wie sie sich auswirken.“

In den befallenen Sanddornpflanzen wurden laut Jelkmann auch Viren gefunden. Das an sich sei nicht außergewöhnlich, aber: „Wir haben Ähnlichkeiten mit schädlichen Viren entdeckt.“ Ein Virus sei zu 50 Prozent deckungsgleich mit einem Erreger, der bei schwarzen Johannisbeeren für Ertragseinbußen sorgt, sie allerdings nicht absterben lässt. „Das könnte ein weiteres Teil des Puzzles beim Sanddornsterben sein. Diese Viren könnten bereits geschwächte Pflanzen noch zusätzlich schädigen“, so Jelkmann.

Pilze am wahrscheinlichsten

Weitere Puzzleteile seien Umweltfaktoren wie der pH-Wert des Bodens, Trockenheit oder Nährstoffversorgung der Sanddornsträucher. „Den Schwerpunkt werden wir aber auf die Pilze legen“, kündigt Jelkmann an, „davon verspreche ich mir die größte Wahrscheinlichkeit für eine Lösung des Rätsels“.

Von Axel Büssem