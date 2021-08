THW-Kräfte aus MV im Katastrophengebiet an der Ahr: „Die Leute waren alle k.o.“

Ahrweiler

„Es ist ein eigenartiges Gefühl, dass wir nicht fertig geworden sind. Sondern nur abgelöst wurden“, erzählte Michael Hermann bei einem Pressegespräch des Technischen Hilfswerk (THW) in Rostock nach seinem Einsatz in der Region um die Ahr, welche am 15. Juli durch ein Unwetter zerstört wurde. Er war auf dem Nürburgring stationiert, wo der sogenannte Bereitschaftsraum aufgebaut wurde.

David Laurent, Michael Hermann und Jan Moldenhauer (v.l.) waren für den THW in Ahrweiler im Einsatz. Quelle: Lisa Walter

In diesem Lager haben die etwa 4000 THW-Helfer geschlafen, gegessen, geredet und organisiert – rund um die Uhr. Hermann unterstützte den THW in der Personalabteilung. Er sorgte unter anderem dafür, dass die Helfer ausgewechselt werden. „Wer muss raus, wer kommt. Und vor allem wichtig: Lassen sie ihre Materialien vor Ort oder muss etwas beschafft werden?“ Das THW kümmert sich in der Region unter anderem um die Trinkwasseraufbereitung, die Notstromversorgung und die Beräumung des Geländes.

70 Jahre THW in Deutschland

Es ist in seiner 70-jährigen Geschichte der größte Einsatz des THW in Deutschland. Und der längste noch dazu. Normalerweise dauere ein Einsatz eine Woche, dieses Mal sind es mindestens drei Monate. Die Situation vor Ort werde von Tag zu Tag klarer, strukturierter, wie die ehrenamtlichen Helfer berichteten. Doch wann die technische Unterstützung des THW in dem von den Wassermassen zerstörtem Gebiet nicht mehr benötigt wird, lasse sich schwer vorhersehen.

„Ich war erstaunt über das Ausmaß. Es ist nicht das erste Katastrophengebiet, das ich gesehen habe. Doch es hat mich überrascht“, erzählte Jan Moldenhauer, der ebenfalls für den THW im Einsatz war. Zu seinen Aufgaben gehörte es unter anderem, die besten Standorte für die Wasseraufbereitungsanlagen zu finden. Strom- und Gasleitungen zu räumen und mit den jeweils Verantwortlichen Betreibern als Verbindungsperson zu agieren.

Vier Wasseraufbereitungsanlagen für die Region

Mit schwerem Gerät versuchen die Helfer an der Ahr etwas zubewegen. Quelle: THW

Vier Wasseraufbereitungsanlagen seien derzeit in dem Gebiet aufgestellt worden. 15 000 Liter Wasser können diese Maschinen in einer Stunde zur Verfügung stellen. Sie sind notwendig, da nicht nur die vier Kläranlagen in der Region verschmutzt oder zerstört wurden, ganze Rohrleitungen sind davongespült worden.

„Die Wucht der Wassermassen muss enorm gewesen sein. Durch Schutt hat sich ein Damm gebildet, so erzählten es mir die Ersthelfer, der das Wasser zuerst staute und dann brach. Diese Kraft des Wassers, die dann entstand, hat Brücken, Häuser und vieles mehr zerstört.“ Zwei der Wasseraufbereitungsanlagen stehen beispielsweise am Krankenhaus. „Umso eher die Wasserversorgung repariert werden kann, desto eher können wir die Maschinen nach und nach abziehen. Die erste wird wohl eine von denen am Krankenhaus sein.“

Das THW Das Technische Hilfswerk (THW) gehört organisatorisch als Bundesanstalt zum Geschäftsbereich des Bundesministers des Innern, für Bau und Heimat. Aber nur zwei Prozent der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind hauptamtlich für die Behörde tätig. 98 Prozent der THW-Angehörigen arbeiten ehrenamtlich. In 668 Ortsverbänden engagieren sich bundesweit mehr als 80 000 Helferinnen und Helfer. Die Ortsverbände gliedern sich in Bergungs- und Fachgruppen. Das THW schult seine Mitglieder in professionellen technischen Aus- und Fortbildungen. Einige der Mitglieder bringen auch ihr Wissen aus dem Beruf im Ehrenamt ein. Für die Hilfsaktionen werden die Menschen von ihrem Arbeitgeber freigestellt. Das THW hilft in vielen Gebieten auf der Welt und das oft gleichzeitig. Während des Einsatzes in den Regionen in Deutschland, in der Starkregen gewütet hat, ist das THW weiter im Ausland aktiv.

Aus Mecklenburg-Vorpommern wurden Spezialisten angefordert

Die Einsätze von Moldenhauer und Hermann begannen etwa zwei Wochen nach dem Tag des Unwetters. Insgesamt waren bisher 75 Helfer aus Mecklenburg-Vorpommern vor Ort, um mit anzupacken. „Aufgrund der 700 Kilometer Entfernung wurden fast ausschließlich Spezialisten aus MV angefordert“, erläuterte Pressesprecher André Axmann.

Mehrere Spezialisten des THW aus Mecklenburg-Vorpommern waren in Ahrweiler im Einsatz. Quelle: THW

Besonders lange waren aus MV die Ludwigsluster im Katastrophengebiet, die unter anderem einen Kfz-Meister dabei hatten. Sie sorgten für Treibstofftransporte, Reparaturen an den THW-Fahrzeugen oder brachten abgesoffene Aggregate wieder zum Laufen.

Überrascht habe beide Helfer auch das Ausmaß der Zusammenarbeit der einzelnen Menschen vor Ort. Seien es die verschiedenen Hilfsorganisationen, Privatleute oder Unternehmer. „Ich war überwältigt von der gegenseitigen Hilfe und dem Zusammenhalt der Menschen. Plötzlich ging alles Hand in Hand“, so Moldenhauer.

Das Aggregat wurde von den Fachkräften des THW wieder auf Vordermann gebracht. Quelle: THW

Er sei froh, dass sein Arbeitgeber, seine Kollegen und die Familie ihn bei seiner ehrenamtlichen Tätigkeit unterstützen. „Ohne diesen Rückhalt ginge das nicht. Und wir hoffen ja immer, dass unsere Arbeit den Menschen weiterhilft und bald wieder alles funktioniert.“

Leider konnten die Ehrenamtlichen auch die negativen Berichterstattungen aus der Region bestätigen. „Im Bereitstellungsraum erzählten viele Helfer von Anfeindungen. Die Kollegen waren teilweise richtig geschockt,“ so Herrmann. Dabei waren die Helferinnen und Helfer sowieso an ihrem Limit. „Die waren alle k. o. Spätestens um 19 Uhr war es immer mucksmäuschenstill im Lager.“ Denn am nächsten Tag ging die anstrengende Arbeit weiter, um die Region an der Ahr wieder Stück für Stück aufzubauen.

Von Lisa Walter