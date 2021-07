Mehrere Helferinnen und Helfer des Technischen Hilfswerks (THW) in MV sind am Freitag zum Nürburgring aufgebrochen, um Personal im Führungsstab, welches seit etwa einer Woche im Einsatz ist, abzulösen.

THW aus MV schickt weitere Spezialisten in Hochwasser-Gebiete

