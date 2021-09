Stadtmitte

War es eine Wette? Ein Versehen? Oder war wirklich keine Hose mehr im Schrank? Zu einem kuriosen Vorfall ist es am Montag in der Rostocker Kröpeliner Straße gekommen: Ein Mann betrat gegen 11 Uhr nur mit Oberbekleidung – ohne Hose und Unterhose – das Geschäft TK Maxx. Und kaufte sich: eine Hose.

Die Verkäuferin berichtete den herbeigerufenen Polizeibeamten, dass der Mann halbnackt in das Geschäft kam, sich eine Hose aussuchte, sie ordnungsgemäß bezahlte und dann wieder ging. Die Polizei jedenfalls konnte den Mann nicht mehr antreffen. „Er hat wohl den Laden danach unverzüglich verlassen“, so Polizeisprecherin Ellen Klaubert gegenüber der OZ.

Gründe unklar

Offen bleibt, warum der Mann derart leicht bekleidet in den Laden kam. An der großen Hitze kann es nicht gelegen haben – der Himmel war bedeckt, die Temperaturen eher mäßig. Mitarbeiter von TK Maxx wollten sich nicht zu dem Vorfall äußern. Man habe kaum etwas von der Aktion mitbekommen, erklärt eine Verkäuferin eines angrenzenden Geschäftes, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte.

Hätte die Polizei den Mann im Laden angetroffen, hätten die Beamten dafür gesorgt, dass er sich anzieht und die Personalien aufgenommen, heißt es von der Polizei. Ansonsten hätte der Fall wohl keine Konsequenzen gehabt.

Kein Gesetz gegen Nacktheit

Denn: Es gibt kein Gesetz, das es untersagt, sich in der Öffentlichkeit auszuziehen. Zumindest dann, wenn man ohne „sexuellen Bezug“ nackt ist. Der liegt zum Beispiel bei einem Exhibitionisten vor, den es erregt, anderen Leuten seine Geschlechtsteile zu zeigen. Paragraf 183 des Strafgesetzbuches besagt, dass „exhibitionistische Handlungen“, durch die ein Mann andere Personen belästigt, Geldstrafen oder Freiheitsentzug bis zu einem Jahr nach sich ziehen können.

Doch sofern nicht ein besonderes öffentliches Interesse an der Strafverfolgung besteht, werden solche Fälle nur auf Antrag verfolgt. Exhibitionismus einer Frau kann unter den Tatbestand der Erregung öffentlichen Ärgernisses fallen.

Niemand darf sich von Nackten gestört fühlen

Trotzdem kann man sich nicht einfach überall ausziehen. Vor allem nicht an Orten, an denen sich andere gestört fühlen könnten. In solchen Fällen kann Nacktheit eine Ordnungswidrigkeit sein. Mögliche Folgen: Platzverweis oder eine Geldbuße zwischen fünf und 1000 Euro.

TK Maxx ist ein Einzelhandels-Unternehmen für Fashion- und Wohn-Accessoires. Als Teil von TJX Europe hat TK Maxx mehr als 600 Stores in Deutschland, Großbritannien, Irland, Polen, Österreich und den Niederlanden.

Von Thomas Luczak