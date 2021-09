Schwerin

Dieses TV-Duell konnte eigentlich nur einem nützen: Herausforderer Michael Sack (CDU). Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) jedenfalls brauchte die Debatte nicht, um im Wahlkampf noch einmal Stimmung für sich zu machen. Fast 70 Prozent der Menschen im Land kennen sie und sind mit ihrer Arbeit zufrieden. Ihre Partei lag bei den jüngsten Umfragen von infratest dimap mit 39 Prozent der Stimmen weit vorn.

Michael Sack (CDU), Landrat von Vorpommern-Greifswald, dagegen ist zu vielen noch immer unbekannt. Seine Partei lag zuletzt abgeschlagen bei 14 Prozent der Stimmen, noch hinter der AfD. Mit Blick auf diese Zahlen stand Dienstagabend in der NDR Livesendung auch die Frage im Raum: Streiten sich hier zwei künftige Koalitionspartner oder haben die Regierungsparteien sich für die Zukunft nichts mehr zu sagen?

Schwesig: „Wir stehen nicht so auf Personenkult“

Die „Frau für MV“ – so Schwesigs Wahlslogan – traf mit kleinem Gefolge am NDR-Landesfunkhaus eine halbe Stunde vor Sack ein und stieß dort zunächst auf gut drei Dutzend CDU-Unterstützer. Ihr Kommentar zu diesem Bild: „Wir stehen nicht so auf Personenkult.“ Bemerkenswert, wo doch ausgerechnet die 47-Jährige kaum einen Schritt ohne ihre persönliche Influenzerin Lilly Blaudszun geht und für die sozialen Medien dokumentieren lässt – so auch an diesem Abend.

Das persönliche Zusammentreffen der beiden Spitzenkandidaten um das Amt des künftigen Ministerpräsidenten erfolgte an diesem Abend erst im Studio. Eine Begrüßung mit Faustcheck. Das war’s. Kein persönliches Wort. Von Anfang an schien klar: Diese beiden schätzen sich nicht.

Sack: „Wir haben keine Stimme zu verschenken“

„Dazu passte dann auch, dass Schwesig einer klaren Aussage zu einer möglichen künftigen Koalition im Land aus dem Weg ging. Sie warb für eine starke SPD: „Wir haben keine Stimme zu verschenken“. Michael Sack dagegen machte deutlich, dass seine Partei auch künftig mitregieren will: „Umso wichtiger, dass wir ein Wahlergebnis erhalten, mit dem es linke Experimente nicht gibt“.

Immer wieder positionierte er sich als Mann der Praxis, zählte auf, welche Defizite er im Land sehe – schlechte Schulausstattung, zu wenig Lehrer – und nannte es verwunderlich, dass der SPD angesichts dessen, so viel Kompetenz auf diesem Gebiet beigemessen werde. Geschickt reagiert Schwesig auf Sacks Kritik und lenkt hier den Fokus auf die gemeinsame Regierungsarbeit mit der CDU und den gemeinsamen Beschluss zur Sanierung der Schulen. Ein Muster, dass sich durch das gesamte Duell zog.

Sack: „Das werfe ich ihnen vor“

Sacks Kritik daran, dass die Landkreise auf den höheren Kosten, für die kostenlose Kitabetreuung sitzen blieben, gab Schwesig scharf zurück: „Lieber Herr Sack, das unterscheidet uns: Sie setzen sich nicht mit den Akteuren zusammen, sondern sie klagen.“ Der widersprach erneut: Der Landkreis sei immer wieder vertröstet worden, ihm sei nur der Klageweg geblieben. „Das werfe ich ihnen vor“, sagt er im ruhigen Ton. Das blieb allerdings der kontroverse Höhepunkt des Abends.

Michael Sack blieb stets ruhig – erstaunlich angesichts der abgeschlagenen Position. Umso klarer blieb er bei den Antworten. Tempo 130 etwa – eine Absage von Michael Sack, er halte davon nichts: „Das Land ist weit, die Strecken lang.“ Schwesig stellte im Gegenzug immer wieder heraus, welche Erfolge sie im Zuge ihrer Regierungstätigkeit vorzuweisen habe. Bei Fragen zu denen sie sich nicht mit einer einfachen Antwort positionieren will, wich sie immer wieder auf Themen aus, mit denen sie offenbar glaubt, besser punkten zu können.

Schwesig: „Sie können sich auf mich verlassen“

Schließlich doch noch ein Thema an dem sich die Gemüter spalten könnten: Corona. Hier lieferten sich die Kontrahenten in der Vergangenheit hinter geschlossenen Kulissen heftige Debatten. Doch Sack nimmt den Wind aus dem Segel: Ja, das Land sei gut durch der Pandemie gekommen, erkennt er an. Vermutlich klug, denn wozu sich in den Details von Zuständigkeiten verlieren, die heute niemanden mehr interessieren.

Und so zog sich das Duell, dass allzu oft nur ein Geplänkel blieb, bis zu den Schlussplädoyers. Hier erinnerte Schwesigs Statement: „Sie wissen, sie können sich auf mich verlassen“, auffallend an das berühmte Merkel-Zitat: „Sie kennen mich“. Herausforderer Sack dagegen überraschte mit einen Kniff, indem der versuchte eine vermeintliche Schwäche in eine Stärke zu wandeln: Er höre oft, dass er zu nett sei, aber: „Warum darf ein Politiker nicht nett sein?“, fragte er die Zuschauer mit offenem Blick in die Kamera. Und schließlich: „Mein Name ist Michael Sack. Jetzt kennen Sie mich.“

Von Juliane Schultz