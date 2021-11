Rostock

„Groß Klein in Rostock. In der riesigen Plattenbausiedlung wohnen fast 14 000 Menschen. Trotz Ostseenähe ist das Leben hier aber kein Strandidyll – ganz im Gegenteil.“ Mit diesen Worten beginnt am Dienstagnachmittag die erste der zehn neuen Folgen der RTL-Zwei-Serie „Hartz und Herzlich – Tag für Tag Rostock.“ Dreh- und Handlungsort der Serie, die Menschen aus sogenannten „sozialen Brennpunkten“ in ihrem Alltag begleitet: der Rostocker Stadtteil Groß Klein.

Dort ist es am frühen Dienstagnachmittag ruhig. Kinder spielen auf den Spielplätzen der Wohnsiedlung, viele Hundebesitzer sind mit ihren Vierbeinern unterwegs, Möwen kreisen über die Häuserblocks. Birgit Gögge steht auf ihrem Balkon und blickt ins Grüne. „Ich schaue mir das nicht an. Nach der zweiten oder dritten Folge habe ich mir gedacht, dass man sich das nicht antun muss“, sagt sie kopfschüttelnd. „Ich finde nicht gut, was da gezeigt wird, wie die Menschen da wohnen.“

Birgit Gögge wohnt gern im Stadtteil. Quelle: Martin Börner

Die 57-Jährige fürchtet um das Image ihres Stadtteils. „Durch so ein Sendung fällt ein schlechtes Bild auf Groß Klein“, sagt sie. Dabei sei es sehr schön im Stadtteil. Vor vielen Jahren sei sie beruflich nach Nordrhein-Westfalen gezogen und 2014 zurückgekommen. „Für mich war immer klar, dass ich zurück nach Groß Klein möchte.“ Gögge fühlt sich wohl. Alles sei sauber, schön grün, die Nähe zur Ostsee ideal.

Eine Passantin, die vom Einkauf zurückkommt, stimmt zu. „Wir haben hier eine super Gemeinschaft. Ich wohne seit 40 Jahren im Stadtteil“, sagt sie. „Diese Serie ist das Allerletzte. Die zieht den ganzen Ruf von Groß Klein in den Dreck. Es ist so schön hier.“ Die Leute, die von der Kamera begleitet werden, kenne sie nur vom Sehen. „Ob die wirklich so sind, kann ich nicht beurteilen.“

Seit 2017 werden Einwohner aus Groß Klein bei ihrem Alltag begleitet. „In der aktuellen Staffel geht es viel um Ausbildungssuche, neue Freundschaften, Trennungen und es wird den ein oder anderen Nachwuchs geben“, verrät Produzentin Sandra Pomorin von der Produktionsfirma UFA Show & Factual. So erfährt der Zuschauer in der ersten Folge, dass die Hartz-IV-Zahlungen von Cindy gekürzt wurden und Darstellerin Sandra daraufhin spart, ihre Sterilisation rückgängig zu machen.

Patrick Köpcke kritisiert das Konzept der Sendung scharf. Quelle: Martin Börner

Etwa 80 Prozent der Protagonisten seien schon aus den bisherigen Folgen bekannt. „Aber es kommen auch ein paar neue Leute dazu – Freunde, Familienmitglieder, Bekannte der bisherigen Darsteller. Menschen, die während des Drehablaufs gesehen haben, wie wir drehen und das auch gut finden und auch von sich erzählen möchten.“ Ein klassisches Casting gebe es daher nicht.

Die Kritik, Menschen würden bei der Serie vorgeführt, kann sie nicht nachvollziehen. „Wir drehen zu 100 Prozent dokumentarisch und wollen das ganze Leben abbilden. Das beinhaltet die schönen Seiten, aber auch die, die schwieriger sind“, so Pomorin.

Auch RTL Zwei äußerte sich bereits im vergangenen Jahr zu den Vorwürfen. „Gemessen daran, wie viele Menschen in Deutschland in prekären Verhältnissen leben, nehmen sie im TV-Programm insgesamt noch viel zu wenig Raum ein“, heißt es in einer Stellungnahme. „Oft wird gesagt, Arme haben keine Stimme, keine Lobby, kommen nicht zu Wort. Wenn sie es selbst tun, wie bei uns, dann ist das anscheinend unerwünscht, weil peinlich oder nicht so geschliffen formuliert, wie es Akademiker können.“ Das Unbehagen zeige vor allem eines: Nicht die Machart der Dokus ist das Problem, sondern die Weigerung der Kritiker, die harten Realitäten anzunehmen und armen Menschen einfach zuzuhören.

Diese Botschaft komme, so Patrick Köpcke, der im Stadtteil arbeitet, jedoch nicht an. „Viele kennen diese Serie, aber niemand sieht das als Plattform, seine Nöte äußern zu können“, sagt er. Kaum jemand sei gut auf die Produktion zu sprechen, auch er kritisiert das Konzept. Seiner Meinung nach gehe es vielmehr darum, mit dem Leid anderer Geld zu machen. „Das ist unterste Schublade. Für mich ist sowas ein rotes Tuch.“ Dass Groß Klein unter den Rostockern nun einen schlechten Ruf haben könnte, glaubt der 30-Jährige aber nicht, wohl aber für die Außenwirkung Rostocks sei die Serie nicht gut.

Dorothea Engelmann findet es gut, armen Menschen eine Plattform zu geben – allerdings gibt es auch viele schöne Geschichten aus dem Stadtteil. Quelle: Martin Börner

Auch im Stadtteil- und Begegnungszentrum „Börgerhus“ schlägt die Serie große Wellen. „Auf der einen Seite finde ich es gut, dass hier Menschenleben gezeigt werden, die hier im Stadtteil tatsächlich vorkommen. Den Blick finde ich auch authentisch“, so Leiterin Dorothea Engelmann. „Es ist wichtig, dass man in der Gesellschaft darüber spricht, was es bedeutet, Hartz IV zu beziehen.“ Auf der anderen Seite gebe es viele Menschen in Groß Klein, die einen ganz anderen Alltag haben, ganz andere Geschichten erzählen können. „Die Darstellung ist einseitig.“

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Uwe Michaelis (SPD), Ortsbeiratsvorsitzender in Groß Klein, betont, dass die Betroffenen ein Recht darauf haben, ihre Probleme auch öffentlich zu machen. „Solche Schicksale haben auch ihre Berechtigung, Aufmerksamkeit zu bekommen“, betont er. Jedoch habe er den Eindruck, dass die Menschen in diesem Format oft bloßgestellt werden. Und auch das Bild vom Stadtteil werde verzerrt. „Das, was da gezeigt wird, sind Einzelschicksale“, betont der Politiker. „Groß Klein wird sehr einseitig dargestellt.“ Auch dem Vorwurf, man befinde sich weit weg vom Strandidyll, widerspricht er. „Viele Familie ziehen gerade aufgrund der Nähe zum Strand und zum Iga-Park hierher. Groß Klein ist ein schöner Stadtteil.“

Von Katharina Ahlers