Rostock

Bis Weihnachten können OZ-Leser jetzt jeden Tag Gewinne im Gesamtwert von rund 10.000 Euro abräumen. Dafür starten wir am 1.Dezember unseren OZ-Adventskalender.

Mit jedem geöffneten Türchen gibt es dort neue Preise zu gewinnen. Dazu zählen zum Beispiel Ikea-Gutscheine, Karten für „Holiday on Ice“ in Rostock sowie Kurzreisen in einem Travel Charme Hotel im Wert von 350 Euro. Wann welcher Preis zu gewinnen ist, ist eine Überraschung – es lohnt sich also, immer mal vorbeizuschauen.

Der OZ-Adventskalender mit vielen Gewinnen. Quelle: OZ

Globus-Gutscheine im ersten Türchen

Los geht es mit dem ersten Türchen am 1. Dezember. Dahinter befinden sich drei Globus-Gutscheine im Wert von je 50 Euro – so viel sei schon mal verraten. Wer den Preis haben will, muss nichts weiter tun als das Türchen zu öffnen und sich zu registrieren. Mit ein bisschen Glück gehört man dann zu den Gewinnern.

Die Gewinner des jeweiligen Türchens werden stets am nächsten Folgetag bekanntgegeben (ohne Vornamen). Am Montag werden die Gewinner des Wochenendes veröffentlicht.

Hier geht es zum Adventskalender mit vielen Gewinnen.

Hier geht es zur Bekanntgabe der Gewinner.

Von OZ