Ein nicht alltäglicher Prozess um einen Totschlag begann am Donnerstag am Rostocker Landgericht. Angeklagt ist ein abgelehnter Asylbewerber aus der Ukraine. Der taubstumme 44-jährige Oleh T. gestand die Tötung einer 79-jährigen Rentnerin aus Güstrow – im September 2019.

Unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen startete der Prozess: Wegen mehrerer infektiöser Vorerkrankungen und des aggressiven Verhaltens des Angeklagten wurde auf Anordnung des Gerichts die Anklagebank mit einer Plexiglas-Virenschutzscheibe zu allen Seiten versehen. Zudem musste ein Abstand von drei Metern zum 44-Jährigen eingehalten werden.

„Sie ist selber schuld“

Fünf Justizbeamte begleiteten den Ukrainer in den Saal. Dieser kam in Hand- und Fußfesseln, dazu trug er Mundschutz, Sonnenbrille und Mütze. Die Verständigung gelang über einen Gebärden-Dolmetscher. Oleh T. gestand, die 79-jährige Erika H. am 19. September in deren Haus in Güstrow getötet zu haben.

Beide hatten sich 2017 kennengelernt. Die ehemalige Lehrerin an der Gehörlosenschule hatte ein Herz für den Flüchtling, unterstützte ihn finanziell und mit Lebensmitteln. Ihr Verhängnis: Erika H. händigt ihm ihre Wohnanschrift aus. So suchte der 44-jährige H. regelmäßig das Wohnhaus auf, in dem sie zusammen mit ihrem Ehemann lebte. „Sie ist selber schuld, weil sie mir ihre Adresse gegeben hat“, ließ der Angeklagte übersetzen.

Täter hat sich Mut angetrunken – Vier Promille

Er forderte immer mehr, irgendwann wurde es dem Mann zu viel und er schickte den Flüchtling weg. „2018 war das. Da habe ich über eine Freundin der Oma erfahren, dass sie über mich Unwahrheiten in Güstrow verbreitet, dass ich betteln würde“, führte Oleh T. aus. Er habe angefangen, sie zu hassen und Ekel empfunden. „Bei mir hat sich Wut angestaut und ich wollte es ihr heimzahlen – zurecht“, sagte der Angeklagte.

Nach eigenen Schilderungen sei T. mit der Absicht, die 79-Jährige zu töten, am 19. September zu ihr gegangen. Innerhalb von einer halben Stunde vor der Tat will T. zehn Dosen Bier und eine Flasche Vodka getrunken haben. „Ich hatte über vier Promille“, erzählt er stolz. „Ich habe mir Mut angetrunken und ich hatte es geplant“, führt er fort und ergänzt: „Ich brauchte fünf Minuten, um Oma zu ermorden.“

„Ich wusste, dass Oma allein zu Hause ist“

Er schildert, wie er über die Kellertür ins Haus gelangt und auf die überraschte Rentnerin trifft. Immer wieder zeigt er mit Gestik und Mimik, dass er eine Gartenschere gegriffen und diese mehrfach gegen „Omas Kopf“ geschlagen habe. Ein Stich setzt Oleh T. ins Auge der 79-Jährigen. Die wehrlose Rentnerin stirbt qualvoll. Der Ehemann befindet sich zum Zeitpunkt des Verbrechens nicht im Haus. „Ich wusste, dass Oma allein zu Hause ist“, erklärt der 44-Jährige.

Aber selbst, wenn er da gewesen wäre, hätte er sie getötet, ergänzt er. Nach der Tat habe sich Oleh T. noch im Haus umgesehen, Hände gewaschen und desinfiziert, Spuren beseitigt. T.: „Ich bin schon ein cleverer Bursche!“ Gefundenes Bargeld habe er nicht mitgenommen („So etwas gehört sich ja nicht!“).

Angeklagter war mehrfach im Gefängnis

Der Richter will wissen, warum er die Frau getötet hat: „Ich habe mich geärgert, dass sie Lügen über mich verbreitet hat. Ich würde betteln, das lasse ich mir nicht gefallen. Dann bin ich durchgedreht. Sie ist selber schuld. Oma hat gelogen, deshalb habe ich sie umgebracht!“

Es ist ein anstrengender Prozess: mit Händen und Füßen gestikuliert der Ukrainer wild umher, zeigt und malt Skizzen. Ohne große Emotionen beschreibt er sein bisheriges Leben: Flucht nach Rumänien, Gefängnis, Flucht nach Serbien, wieder Gefängnis, Haft in Ungarn, Knast in Österreich, seit 2015 in Deutschland.

Täter fleht Richter an, ihn nicht zu verhaften

Oleh T. hat bereits im Alter von 16 Jahren in der Ukraine einen Polizisten ermordet, weil dieser gegen ihn wegen Korruption ermittelt hatte. „Ich habe ihn stranguliert, dafür saß ich 18 Jahre im Gefängnis“. Nach seinen Erwartungen an den Prozess gefragt, fleht der 44-Jährige den Richter an: „Bitte verhaften Sie mich nicht. Ich möchte in die Freiheit, ich werde auch niemanden mehr umbringen.“ Der Prozess geht am Freitag weiter.

Von Stefan Tretropp