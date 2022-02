Tafeln in MV durch hohe Energiekosten in Existenznot: „Ohne Spenden sind wir tot“

Rostock

Lebensmittelretter in Not: Die 28 Tafeln in MV stecken in einer tiefen Krise. Auf der einen Seite ist das Spendenaufkommen infolge der Corona-Pandemie um bis 50 Prozent eingebrochen. Andererseits sorgen explodierende Energiepreise für massiv steigende Ausgaben. Viele Tafeln im Nordosten, die insgesamt 24 000 Menschen mit Essen versorgen, wissen nicht, wie sie dieses Jahr ihre Rechnungen bezahlen sollen.

„Ohne Spenden sind wir tot“, sagt Beate Kopka, Geschäftsführerin der Rostocker Tafel. 30.000 Euro gab die größte Tafel des Landes in früheren Jahren für Benzin und Diesel aus, damit die fünf Fahrzeuge bei Supermärkten aussortierte Lebensmittel abholen können. Dieses Jahr wird die Sprit-Rechnung etliche Tausend Euro höher ausfallen als bisher. Das Gleiche gilt für Strom für die Kühltechnik. 14 000 Euro waren bislang jährlich dafür fällig. Es droht eine große Finanzlücke bei den Hilfsorganisationen.

Der Tafel-Landesverband fordert seine Mitglieder auf, bei den jeweiligen Kreisen und Städten höhere Zuschüsse zu beantragen. Diese Mittel sind die wichtigste Finanzquelle für die Tafeln, erklärt die Verbands-Vorsitzende Kerstin Dauer. „In MV gibt es keine Zuschüsse vom Land“, kritisiert sie. In Bundesländern wie Hessen und Baden-Württemberg gebe es diese Unterstützung. Zudem sei dort das private Spendenaufkommen aufgrund einer stärkeren Wirtschaftskraft deutlich größer als im Nordosten.

„Bei den Tafeln auf dem Land sind die Probleme noch größer als in der Stadt“, erklärt Dauer zur Lage in MV. Die Wege zu den Ausgabestellen und Supermärkten seien länger. Wenn bei der Tafel in Bad Sülze (Landkreis Vorpommern-Rügen) die gesammelten Lebensmittel nicht reichen, fahren die ehrenamtlichen Mitarbeiter 200 Kilometer zur Partner-Tafel nach Neumünster (Schleswig-Holstein) oder zum Tafel-Zentrallager nach Neubrandenburg.

Immer auf der Suche nach Fördertöpfen

Dauer, die früher einen eigenen Friseursalon hatte, sorgt als Geschäftsführerin der Tafel in Bad Sülze jede Woche dafür, das 700 Menschen mit wenig Einkommen kostenlose Lebensmittel bekommen. Sie selbst erhält dafür ein Gehalt auf Mindestlohn-Niveau für den Vollzeit-Job. „Ich sitze abends mit dem Laptop auf dem Sofa und suche nach Fördertöpfen, die ich noch anzapfen könnte“, sagt Kerstin Dauer.

Manchen Tafelchefs falle es schwer, sich im Fördermittel-Dschungel zurechtzufinden. Aktuell bringe das Projekt „Tafel macht Kultur“ für Kinder und Jugendliche etwas zusätzliches Geld zur Finanzierung der Betriebskosten ein. Im Verhältnis zum Aufwand ist der Ertrag aber eher „ein Lacher“, berichtet Dauer.

Rostocker Tafel will Gebühren für ihre Kunden erhöhen

Die Rostocker Tafel will bei Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) um Aufstockung des jährlichen Zuschusses von bislang 50.000 Euro beantragen. Pikant: Ein kleiner Teil der Mittel, die als Lohnkosten- und Mietzuschuss gedacht sind, fließt gleich wieder zurück an die Stadt. Für eine Ausgabestelle in einer Immobilie der Stadt zahlt die Tafel die höchste Miete ihrer Objekte.

Weil keine Alternativen in Sicht sind, überlegt Tafelchefin Beate Kopka nun notgedrungen, selbst ein wenig an der Preisschraube zu drehen. Lebensmittelabholer müssen bei jedem Besuch für den Beutel mit Lebensmitteln eine symbolische Gebühr bezahlen, den Obolus. Bisher sind das für Einzelpersonen 2,50 Euro, Bedarfsgemeinschaften zahlen vier Euro. Dieser Betrag soll etwas steigen. Um wie viel, steht noch nicht fest.

Von Gerald Kleine Wördemann