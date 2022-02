Schwerin

Strategiewechsel in der Corona-Politik: In MV sollen einschneidende Kontaktverbote fallen. Die Regierungschefs von Bund und Ländern wollen sich am Mittwoch auf einen Fahrplan einigen.

Von einem „Dreischritt der Öffnungen“ ist in einem Papier für die Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) am Mittwoch die Rede. Bis 20. März, quasi einem „Tag der Freiheit“, sollen die „weitreichenden Einschränkungen des gesellschaftlichen, kulturellen und wirtschaftlichen Lebens schrittweise zurückgenommen werden“.

Zunächst steht eine Lockerung der Kontaktregeln für private Treffen an. Statt zehn könnten sich 20 Personen treffen. Voraussetzung: geimpft oder genesen. Ende nächster Woche soll dies in MV gelten. Sobald ein Ungeimpfter anwesend ist, gelte die harte Regel: ein Hausstand plus zwei weitere Personen (Kinder bis 14 Jahre ausgenommen).

Zweiter Schritt: Zum 4. März sollen auch Ungeimpfte wieder in Gastronomie und Hotels dürfen – aus 2G-plus-Regel wird 3G. Außerdem ist dann die Öffnung von Diskotheken und Clubs avisiert – für 2G plus und Geboosterte. Auch mehr Zuschauer für überregionale Großveranstaltungen stehen an. Im Gespräch: innen maximal 40 Prozent Auslastung, 4000 Zuschauer – außen maximal 60 Prozent, 25000 Zuschauer.

Schließlich: Ab 20. März sollen „alle tiefgreifenden Schutzmaßnahmen“ fallen, heißt es im MPK-Papier. In Innenräumen, Bussen und Bahnen solle es bei der Maskenpflicht bleiben.

Aber wird MV die Regeln auch mittragen? Patrick Dahlemann (SPD), Chef der Staatskanzlei, geht davon aus. „Die Lockerung der Gastronomie ist für das Tourismusland und die Lebensqualität der Menschen hier von großer Bedeutung.“ Wichtig sei: Die Corona-Zahlen müssen wie prognostiziert sinken. MV werde aber an FFP2-Masken im Einzelhandel festhalten.

Wirtschaft: Hoffnungsvoll in das Frühjahr starten

Die Wirtschaft begrüßt die geplanten Lockerungen in MV. „Sofern der Beschluss am Mittwoch so gefasst wird, können wir hoffungsvoller in das Frühjahr starten“, so Sven Müller, Vereinigung der Unternehmensverbände MV. Lars Schwarz, Deutscher Hotel- und Gaststättenverband MV, erklärt: Alles andere als deutliche Öffnungsschritte „wäre auch nicht verhältnismäßig gewesen“.

Zustimmung aus Kommunen. „Wir müssen mit dem Virus leben“, erklärt Michael Sack (CDU), Landrat von Vorpommern-Greifswald. Öffentliches Leben müsse wieder möglich sein. Schwerins Oberbürgermeister Rico Badenschier (SPD) plädiert gar für „eine noch schnellere Aufhebung der Schutzmaßnahmen“, da Krankenhäuser nicht überlastet seien. Da wohl bald jeder mit dem Coronavirus infiziert gewesen sein wird, sei „grundsätzlich zu fragen, ob das Ausbremsen der Omikron-Welle noch sinnvoll ist“.

Kommende Woche sollen die Corona-Regeln Thema im Landtag sein. Er erwarte, dass der Beschluss in MV „nicht noch aufgeweicht wird“, so Franz-Robert Liskow (CDU). Die FDP baut mit eigenem Antrag vor. Forderungen: die „Aufhebung von freiheitseinschränkenden Maßnahmen“, kein Ausgrenzen Ungeimpfter mehr von Kultur und Gastronomie – unabhängig von der Verbreitung des Coronavirus.

Von Frank Pubantz