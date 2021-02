Rostock

Das schöne Wetter hat am Wochenende in Mecklenburg-Vorpommern viele Menschen ins Freie gelockt. Aufgrund der Corona-Pandemie gelten jedoch besondere Reise-Auflagen. Tagestouristen sind in unserem Bundesland im Lockdown noch immer nicht erlaubt. Die Polizei hat Kontrollen eingerichtet, um deren Einhaltung zu prüfen.

An vielen Orten wollten Ausflügler aus anderen Ländern einen Strandtag verbringen. Vielerorts wurden Fahrzeuge zurückgewiesen. In einer Online-Umfrage haben die OZ-Leser darüber abgestimmt, ob sie das richtig finden. Ihre Meinung ist dabei allerdings nicht eindeutig.

Bislang haben bereits 1244 Personen an der Umfrage teilgenommen. Während mehr als die Hälfte (58,3 Prozent) die Maßnahmen der Polizei richtig findet, spricht sich fast der ganze Rest der Teilnehmer dagegen aus.

Finden Sie es richtig, dass Tagesausflügler aus anderen Regionen von der Polizei abgewiesen werden? Quelle: Benjamin Barz

40,4 Prozent sind der Meinung, es sei falsch, Menschen aus anderen Regionen bei der Einreise nach MV abzuweisen. Nur 1,3 Prozent haben noch keine klare Meinung zu dem Thema und stimmten für „Ich weiß nicht“.

Von OZ