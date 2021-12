Tagesausflug in Corona-Zeiten: Aus MV zum Weihnachtsmarkt nach Kopenhagen

Rostock

Der Weihnachtsmann spricht deutsch – sogar in Dänemark. „Hallo, willkommen, wie geht’s“, fragt der Bärtige und grinst, als er die überraschten Blicke sieht. „Ich spreche doch alle Sprachen, das müsstet Ihr wissen“, erklärt er den Besuchern. Für die perfekte Adventsstimmung sind der Santa-Darsteller und seine Kulisse perfekt. Beide gehören zum Weihnachts-Wunderland, das noch bis zum 2. Januar in den Tivoli-Gärten mitten im Zentrum von Kopenhagen aufgebaut ist.

Der freundliche Weihnachtsmann im dänischen Tivoli begrüßt deutsche Besucher sogar in deren Muttersprache. Quelle: Claudia Labude-Gericke

Neben Einheimischen werden dort auch immer mehr Touristen aus Deutschland begrüßt. „Zwar sind es immer noch mehrere Hundert Reisebusse, die wir in der Saison von Dänemark aus über die Ostsee zu den Weihnachtsmärkten nach Rostock und Lübeck bringen“, erklärt Michael Dietz von der Reederei Scandlines. Aber auch der umgekehrte Weihnachtstourismus würde immer mehr zunehmen. „Und Kopenhagen ist von Rostock aus perfekt für einen Tagesausflug.“

Vor allem, seit in Mecklenburg-Vorpommern strengere Corona-Regeln gelten. Während in Rostock der Weihnachtsmarktbesuch nur noch für Geimpfte und Genesene möglich ist (Stand: 1. Dezember), die sich zusätzlich testen müssen, braucht es für eine Tagestour auf die andere Seite der Ostsee derzeit keinerlei Nachweis. Wer von Gedser aus mit dem Auto nach Kopenhagen fährt, kann die Vorweihnachtsstimmung der pulsierenden Metropole uneingeschränkt genießen. Beispielsweise beim Bummel entlang des weihnachtlich geschmückten Kanals Nyhavn oder beim sogenannten Julemarked Højbro Plads.

Diese Corona-Regeln gelten für Dänemark Für einen Tagesausflug nach Dänemark brauchen deutsche Staatsbürger derzeit keinen Nachweis – also auch keinen negativen Test (Stand 1. Dezember 2021). Diese Regel gilt für alle, die weniger als 24 Stunden im Land bleiben. Es sei denn, die Personen waren in den letzten zehn Tagen vor Einreise in einem vom dänischen Außenministerium als kritisch eingestuften Variantengebiet. Immer mit dabei haben sollte man aber den Personalausweis oder Reisepass. Wer länger bleiben will, braucht bei Nachweis der Genesung oder einer vollständigen Covid-Schutzimpfung derzeit keinen Test oder Quarantäne. Wer weder geimpft noch genesen ist, braucht für einen längeren Aufenthalt einen negativen Test bei der Einreise (nicht älter als 48 Stunden bei Schnell- und 72 Stunden bei PCR-Test) und muss sich innerhalb von 24 Stunden nach Einreise auf Corona testen lassen. Die Tests sind allerdings kostenlos. Der Tivoli-Vergnügungspark verlangt von seinen Besuchern neben dem gültigen Ticket auch einen 3G-Nachweis. Zudem gilt derzeit in Dänemark wieder die Maskenpflicht (unter anderem für den Nahverkehr, beim Einkaufen und in Innenräumen, beispielsweise Restaurants, bis zum Sitzplatz). Die Corona-Regeln an Bord der Scandlines-Fähren variieren, je nachdem, ob es sich um ein dänisches (die Fähre Copenhagen) oder ein deutsches Schiff handelt (Fähre Berlin). Ein 3G-Nachweis ist für die Überfahrt nicht erforderlich. Das Tragen von Masken gilt für alle über 12 Jahren. Ausnahmen sind beispielsweise, wenn die Passagiere Platz genommen haben (beim deutschen Schiff) oder beim Essen. Schwangere müssen keinen Mund-Nase-Schutz tragen. Für das Essen in den Restaurants braucht es einen 3G- (dänische Fähre) oder 2G-plus-Nachweis (deutsche Fähre).

Zu den bekanntesten Attraktionen der dänischen Hauptstadt gehört aber natürlich der Weihnachtsmarkt im Tivoli. Dort gilt allerdings 3G – Zutritt gibt es nur für Genesene, Geimpfte oder Getestete. Im Inneren erwartet die Besucher eine Weihnachtswelt, die vor allem im Dunklen echten Zauber und Vorfreude verbreitet. Kunst-Schnee, kleine Buden, Deko-Artikel, dazu riecht es nach Glögg und gebrannten Mandeln. Nur das Kreischen der Besucher erinnert daran, dass es sich um einen Vergnügungspark handelt, der auch actionreiche Fahrgeschäfte bietet. Und seit Neuestem mit der „Villa Vendetta“ sogar ein eigenes Spukhaus.

Dennoch seien weder Adrenalinkicks noch Grusel-Abenteuer die Hauptargumente für einen Besuch im Tivoli. „In unserer Weihnachtswelt wollen wir es den Besuchern viel lieber ,hygge’ machen“, sagt Esther Straarup Wright, die Key-Account-Managerin des Parks, die auch Ansprechpartnerin für deutsche Reisegruppen ist. Die Gäste des Tivoli sollen den Alltag und alle Corona-Sorgen vergessen und es sich gemütlich machen. Egal, ob beim Bummel entlang der niedlichen Holzbuden, beim Essen in einem der unzähligen Restaurants, die zum Teil Michelin-Stern-ausgezeichnet sind oder bei einer der vielen Shows. Dass dieses Konzept ankommt, zeigen die Besucherzahlen. „Am ersten Samstag nach der Öffnung hatten wir 25 000 Gäste“, sagt Esther Straarup Wright.

Genuss schmälert die Reisekasse

Dass es vielen Dänen dennoch in der Adventszeit lieber auf deutsche Weihnachtsmärkte zieht, liegt nicht nur an der häufigen und schnellen Fährverbindung, sondern wird vor allem beim Blick auf die Preistafeln nachvollziehbar. Der Glögg – ein würziger Glühwein mit Mandelstiften und Rosinen – ist zwar sehr schmackhaft. Dennoch gehen die Leckereien in der Summe ganz schön ins Geld. Rund sieben Euro kostet ein Glühwein, die Waffel wird für rund fünf Euro angeboten, und ein Foto mit dem mehrsprachigen Weihnachtsmann belastet die Reisekasse ebenfalls – mit 60 Kronen, also rund acht Euro.

Besinnlich sein statt sich betrinken lautet deshalb auch das Motto der Besucher. Die müssen übrigens, wenn sie nicht die Kreditkarte einsetzen wollen, ihr Geld in dänische Kronen umtauschen, denn nur wenige der Buden nehmen Euro an.

Das kostet ein Tagesausflug Wer von MV aus zum Weihnachtsmarkt nach Kopenhagen will, sollte auf jedem Fall mit dem Auto fahren. Das Tagesticket für die Scandlines-Fähre kostet in der Nebensaison für Hin- und Rückfahrt ab 110 Euro (bei vorheriger Buchung, inkl. Fahrzeug bis sechs Meter Länge sowie maximal neun Personen). Wer an Bord frühstücken möchte, zahlt im Food Express 10,06 Euro pro Person. Im Büfettrestaurant zahlen Erwachsene 18,78 Euro, Kinder 6,72 Euro und Kinder unter vier Jahren gar nichts. Rund um die Tivoli-Gärten gibt es in der Innenstadt von Kopenhagen einige Tiefgaragen. Für drei Stunden Parken werden dort etwa 160 Kronen (rund 21 Euro) fällig. Der Eintrittspreis für den Vergnügungspark Tivoli variiert – unter anderem je nachdem, ob man die Fahrgeschäfte inklusive haben will oder nicht. Kinder unter drei Jahren sind frei; zwischen drei und sieben Jahren kostet das Basisticket 60 Kronen (8 Euro). Erwachsene zahlen 135 Kronen (18 Euro) für den reinen Eintritt. Ein All-inclusive-Ticket mit Eintritt, unbegrenztem Zugang zu den Fahrgeschäften, einem Essen samt Getränk sowie ein Erinnerungsfoto oder einem Ballon kostet 430 Kronen für Kinder (58 Euro) und 575 Kronen für Erwachsene (77 Euro). Speisen und Getränke sind auf dem Weihnachtsmarkt im Tivoli teurer als zu Hause: An den verschiedenen Ständen kostet ein Glühwein oder Glögg im Schnitt 55 Kronen (rund 7,50 Euro), ein Hotdog 45 Kronen (6 Euro), Kaffee oder Wasser 25 Kronen (3,40 Euro), eine Belgische Waffel 35 Kronen (4,70 Euro) – genau so viel wie ein Bier. Ein Wiener Schnitzel mit Pommes wird für 199 Kronen, also 26,70 Euro, angeboten. In Dänemark kann man zwar auch mit Euro bezahlen, aber nur an wenigen Ständen. Geläufiger ist die Zahlung per Kreditkarte – oder bar mit dänischen Kronen. Ein Euro entspricht derzeit umgerechnet etwa 7,44 dänischen Kronen.

Wenn es am Nachmittag dunkel wird, verwandeln sich die Tivoli-Gärten endgültig in die perfekte Weihnachts-Kulisse. „Für unsere Besucher haben wir jedes Jahr etwas Neues in der Weihnachtswelt“, erklärt Esther Straarup Wright. Blickpunkt und beliebtes Fotomotiv ist diesmal ein großes Herz, das in der Dunkelheit mit speziellen Effekten für Staunen sorgt. So wie dieses Herz mit Licht, sind am Ende des Tages auch die Herzen der Besucher gefüllt: Mit Glücksgefühlen und dem Erlebnis eines Weihnachtsmarktes, der sich fast anfühlt wie vor der Pandemie.

Von Claudia Labude-Gericke