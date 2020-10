Tagesgäste in MV: Karlsruher Richter sehen Corona-Einreiseverbot kritisch

Karlsruhe

Das Bundesverfassungsgericht hat gewisse Zweifel, ob das monatelange Einreiseverbot für Tagestouristen nach Mecklenburg-Vorpommern wegen Corona verfassungsgemäß war. Das ergibt sich aus einem am Freitag veröffentlichten Beschluss aus dem September. Dort heißt es, „bei bloß summarischer Betrachtung“ erscheine zweifelhaft, dass das pauschale, an keinerlei konkrete Risikolagen geknüpfte Verbot mit der im Grundgesetz garantierten Freizügigkeit zwischen den Ländern vereinbar gewesen sei. Allerdings hat die Klägerin ihre Verfassungsbeschwerde zurückgezogen. Es wird deshalb keine Entscheidung geben. (Az. 1 BvR 1977/20)

Einschränkungen seit Mitte März

Wegen der Corona-Pandemie waren Tagesgäste aus anderen Bundesländern seit Mitte März nicht mehr willkommen. Die Einreise war nur mit mindestens einer gebuchten Übernachtung oder im Reisebus erlaubt. Ausflüge konnten mit Bußgeldern von bis zu 2000 Euro belegt werden. Mit Wirkung zum 4. September war das Verbot aufgehoben worden.

Unklare Rechtslage

Die Frau hatte daraufhin ihre Klage zurückgenommen, wollte aber die Kosten erstattet haben. Das wäre laut Gericht nur möglich, wenn die Landesregierung selbst Zweifel bekommen und eingelenkt hätte oder die Erfolgsaussicht der Verfassungsbeschwerde offensichtlich wäre. So klar liegen die Dinge aber augenscheinlich nicht. Die Landesregierung hatte die Aufhebung vor allem mit dem Ende der Ferienzeit begründet.

Beherbergungsverbot auf der Kippe

Das umstrittene Beherbergungsverbot könnte indes bald annähernd flächendeckend vom Tisch sein. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sagte am Freitag in Berlin: „Ich habe den Eindruck, wir kommen zu einer Einheitlichkeit, die bedeutet, so gut wie kein Beherbergungsverbot mehr in Deutschland.

In einigen Bundesländern aufgehoben

Gerichte hatten zuletzt die Regelung in einigen Bundesländern aufgehoben. Zudem haben immer mehr Bundesländer, zuletzt Bayern und Hessen, angekündigt, sie auslaufen zu lassen. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder hatten bei ihren Beratungen am Mittwoch in Berlin keine Einigkeit zu den Beherbergungsverboten erzielen können und einen Beschluss bis nach den Herbstferien vertagt.

Sperrstunde in Berlin kassiert

Zur Entscheidung des Berliner Verwaltungsgerichts, die seit knapp einer Woche geltende Sperrstunde in der Hauptstadt vorerst auszusetzen, sagte Spahn, das bedauere er sehr. Die Gerichtsentscheidung erinnere daran, dass man gut begründen müsse, was man tue und dass immer auch die Frage nach der Verhältnismäßigkeit gestellt werde.

