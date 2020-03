Tagesklinik in Güstrow: So hilft Retriever Bailey psychisch kranken Kindern

Güstrow

Der Flur ist bunt. Über den Gang trottet ein Golden Retriever. Der Hund bleibt ganz ruhig, obwohl gerade hinter einer der Türen, die von dem Flur abgehen, laut gelacht wird. Hinter der Tür gegenüber findet Unterricht statt. Alltag in der kinder- und jugendpsychiatrischen Tagesklinik am KMG-Klinikum Güstrow.

Großes Team von Spezialisten

Auf dem Gang erscheint Michael Liess. Kurze Haare, helles Hemd, die Ruhe in Person. Er ist Leitender Arzt der Tagesklinik und der Institutsambulanz für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie, so lautet der vollständige Name der Einrichtung. Liess arbeitet in einem großen Team: Ärzte, Psychologen, Spezialtherapeuten, Sozialpädagogen, Ergotherapeuten, Kinderkrankenschwestern, Erzieher und Lehrer. Und mittendrin steckt Therapiehund Bailey. Er dient vielen Patienten, die sich in ihre eigene Welt zurückgezogen haben, als Kontaktmedium.

Wie erkenne ich, ob ein Kind psychische Probleme hat? Generell sollte auf Veränderungengeachtet werden: Das Kind lacht nicht mehr und zieht sich zurück, es hat keine Hobbys mehr, die Leistungen in der Schule werden schlechter, Freunde bleiben aus. Wichtig ist es, mit dem Kind in Kontakt zu bleiben, das Gespräch zu suchen. Gegebenenfalls sollten Eltern externe Angebote wahrnehmen: Die sozialen Träger und die Jugendämter bieten Beratungen und Erziehungshilfen an, Schulsozialarbeiter sind ebenfalls wichtige Kontaktpersonen.

Patienten werden immer jünger

Die Jugendlichen kommen morgens und gehen nachmittags wieder nach Hause. Die Tagesklinik hat 18 Plätze, die immer ausgebucht sind. „Wir sehen einen steigenden Bedarf“, sagt Michael Liess. Immer mehr Jugendliche haben emotionale Probleme, die behandelt werden müssen. „Nach unserer Erfahrung werden die von Depression betroffenen Patienten auch immer jünger“, sagt der Mediziner.

Depressive Symptome nehmen zu

Früher seien die Patientinnen und Patienten mit Depression fast ausschließlich in der Pubertät gewesen, Teenager also. Heute bekommt es das Güstrower Team immer mehr mit Neun-, Zehn- oder Elfjährigen zu tun, die depressive Symptome aufweisen. Liess’ Erfahrung deckt sich mit aktuellen Studien. Die Deutsche Angestellten-Krankenkasse DAK hat gerade eine Untersuchung veröffentlicht, nach der mehr als ein Viertel der Schulkinder in Mecklenburg-Vorpommern psychische Auffälligkeiten zeigt.

Stärker auf Erkrankungen geachtet

Laut dem DAK-Jugendreport leiden zwei Prozent aller Kinder und Jugendlichen zwischen zehn und 17 Jahren an einer diagnostizierten Depression. Vor allem Mädchen haben Depressionen und Angststörungen. Hochgerechnet insgesamt rund 4700 Schulkinder im Nordosten. Wie kommt es zu der Zunahme? „Es wird seit einiger Zeit verstärkt auf derartige Erkrankungen geachtet“, sagt Michael Liess. Die zunehmende Entstigmatisierung von psychischen Erkrankungen führt auch zu einer größeren Bereitschaft, ärztliche Hilfe zu suchen – und aufseiten der Ärzte zu häufigeren Diagnosen. Gleichwohl sind die Stigmatisierung und Bagatellisierung von psychischen Erkrankungen noch nicht vorbei.

Michael Liess (v. l.), Adis Doraki, Schwester Jana Stahl und Schwester Shirin Arndt beraten in der Tagesklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie im KMG Klinikum Güstrow. Quelle: Martin Börner

Leistungsdruck an Schulen wächst

„Die steigenden Zahlen haben aber auch mit einer Mehrbelastung der Kinder zu tun und mit einer stark veränderten Erlebenswelt“, sagt Liess. Zum einen wachse der Leistungsdruck an den Schulen. Zum anderen spiele die Mediennutzung eine wachsende Rolle. Smartphone und Computer führen zu einer Art Dauerüberwachung. „Die Kinder müssen sich präsentieren, darstellen und mit anderen vergleichen“, sagt Liess. „Früher fand das nur während der Schulzeit statt, das Kinderzimmer war geschützt. Das ist heute nicht mehr so. Ständig gehen Nachrichten ein, ist die Kamera in Betrieb. Es gibt keine Ruhepause.“

Kinder unter Druck Laut einer Studie der DAK-Gesundheitzeigen 27 Prozent aller Schulkinder in MV psychische Auffälligkeiten. Zwei Prozent der jungen Leute zwischen zehn und 17 Jahren leiden an einer Depression, 2,3 Prozent unter einer Angststörung. Mädchen sind dreimal häufiger von Depressionen betroffen als Jungen und zwei Mal so häufig von Angststörungen. Betroffen sind etwa 4700 Jugendliche im Nordosten.

Rauer Umgang untereinander

Das hat Folgen für die Psyche. Junge Leute haben vermehrt Schlafprobleme, die Konzentration lässt nach, die Lernfähigkeit in der Schule sinkt. Woraufhin der Druck weiter steigt. „Was wir heute erleben, ist erst der Anfang“, sagt Liess. Hinzu komme ein zunehmend rauer Umgang der Jugendlichen untereinander: Auch Fälle von Mobbing beobachte er häufiger, so der Mediziner. Bis aber die psychischen Probleme und Störungen bei den Ärzten ankommen, dauert es. „Die Patienten kommen zu spät ins System“, betont der Fachmann.

Schulsozialarbeiter haben wichtige Rolle

Kinder mit Depression oder Angststörungen fallen für gewöhnlich nicht auf, sind eher still als extrovertiert. Im Schulalltag werden sie zum Beispiel schnell übersehen. Im Gegenteil: Die Lehrer sind froh über ruhige Kinder. Oft sind es die Schulsozialarbeiter, die als Bindeglied zwischen den betroffenen Kindern und den Therapeuten fungieren. Aber auch von Kinderärzten oder den Eltern werden die jungen Patienten in die Tagesklinik geschickt. Die Diagnosen reichen von Angst und Depression über Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung ( ADHS) bis hin zum Einnässen oder zur Selbstverletzung, wie dem „Ritzen“.

Tagesablauf ist klar strukturiert

Der Aufenthalt in der Tagesklinik ist geregelt. Er beginnt mit dem Frühstück, mittags wird gemeinsam gegessen, er endet mit dem Kaffeetrinken. Dazwischen gibt es Therapien, eine Theatergruppe, Ergotherapie, sportliche Betätigung und Schulunterricht. Für jedes Kind gibt es ein integriertes und individuell zugeschnittenes Therapiekonzept – mit Verhaltenstherapie, tiefenpsychologisch fundierter Psychotherapie sowie ergänzenden Angeboten, wie tiergestützter Therapie. Die jungen Leute sind freiwillig in der Einrichtung. Manche vermeiden die Therapie, weil sie ihr Smartphone für den Tag abgeben müssen. Das ist Pflicht in Güstrow. Gewöhnlich sind die Kinder und Jugendlichen aber mit Energie dabei. Und Energie brauchen sie, denn eine Therapie ist anstrengend.

