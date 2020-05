Rostock

Antonia (2) sitzt auf dem Spielteppich und baut mit Legosteinen, Theo (2) steht an der kleinen Holzküche und räumt Töpfe in den Schrank und Marla (2) sitzt bei Tagesmutti Katrin (42) auf dem Schoß und kuschelt, während ihre anderen Freunde ausgelassen toben. Nach zwei Monaten heißt es für die Kleinen endlich wieder ihre gleichaltrigen Freunde sehen, basteln, toben, Ausflüge machen.

„Das war ein Gefühl wie beim Mauerfall“, sagt Tagesmutter Katrin Kufferath und meint damit die Nachricht, dass sie und ihre Kollegin Johanna Stanchera (38) nach zwei Monaten wieder öffnen dürfen. Seit sieben Jahren ist sie Tagesmutter in Rostock und kann sich keinen schöneren Job vorstellen. Als bekannt wurde, dass sie ihre Tageskinder wieder in Empfang nehmen darf, war die Freude riesig. Auch bei den Eltern: „Sie haben uns gleich geschrieben, ob wir schon davon gehört hätten“, sagt Kufferath.

Alle haben sich gefreut

Und obwohl die Kinder zwei Monate zu Hause bleiben mussten, gab es am ersten Tag keine Tränen beim Abschied von Mama oder Papa. „Ganz im Gegenteil, sie haben sich alle gefreut und umarmt und auch bei den Eltern hat man die Erleichterung gespürt“, sagt Stanchera. Und Kufferath freut sich: „Endlich wurde auch mal an die Vorzüge von Tagesmüttern gedacht, wie zum Beispiel die kleineren Gruppen.“

Insgesamt zehn Kinder betreuen die beiden in ihrer Tagespflege „Kleine Entdecker“ in der Rostocker Innenstadt. An den Tag, als die Schließung im März wegen des Corona-Virus verkündet wurde, können sie sich noch gut erinnern. „Das kann doch nicht sein. Das war so unreal. Wir dachten, das wäre jetzt vielleicht für zwei Wochen“, sagt Stanchera. Dass dann zwei Monate daraus wurden, damit hätten sie nicht gerechnet.

Die Tagesmütter Johanna Stanchera (l.) und Katrin Kufferath freuen sich, dass sie die Kinder Theo (v. l.), Gerda, Antonia, Ben, Egon, Clara, Hedi und Marla wieder betreuen dürfen. Quelle: Ove Arscholl

Tagesmütter betreuen 700 Kinder in Rostock

In ihrer Einrichtung – einer Dreiraumwohnung an der Strandstraße – wollen sie so viel Normalität wie möglich für die Kinder. Einen Mundschutz tragen kommt für die beiden nicht infrage. „Die Kinder sollen unser Lächeln auch sehen“, sagt Stanchera. „Wir halten uns so weit wie möglich an die Auflagen“, sagt Kufferath. Einiges sei aber in der Praxis gar nicht möglich, das wissen auch die Jugendämter.

Die „kleinen Entdecker“ hoffen, dass das Wetter wieder schön wird. „Wir sind viel draußen und jetzt dürfen wir ja auch wieder auf die Spielplätze“, sagt Stanchera. Mit ihren Zöglingen sind sie aber auch gern zum Schiffegucken im Stadthafen unterwegs oder zum Toben in den Wallanlagen. „Und wir wollen demnächst mal den Botanischen Garten besuchen“, sagt die 38-Jährige, die selbst Mutter von zwei Kindern ist.

In Rostock werden derzeit nach Angaben der Stadt um die 700 Kinder im Alter von null bis drei Jahren von 133 Tagesmüttern und sieben Tagesvätern betreut. Sie arbeiten selbstständig in eigenen oder gemieteten Wohnräumen und dürfen pro Tagesmutter bis zu fünf Kinder betreuen. Vom Jugendamt erhalten sie fachliche Unterstützung. Landesweit werden 4500 vorwiegend kleinen Kinder in der Tagespflege betreut.

Von Stefanie Adomeit