Tagestouristen - Kapazitätsgrenze an Stränden in Schleswig-Holstein erreicht — Ansturm in MV bleibt aus

Wie an Pfingsten: Scharbeutz (Schleswig-Holstein) lässt keine Tagestouristen mehr hinein. Die Kapazitätsgrenzen für Strand und Parkplätze sind erreicht, sagt die Bürgermeisterin. In MV ist die Lage an diesem Sonnabend noch ruhig. Von einem Ansturm kann dort nicht die Rede sein.