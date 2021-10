Swinemünde

„Das Gelände ist ja hier nicht wiederzuerkennen. Die Polen haben ein Tempo beim Bauen drauf, da sollten sich die Deutschen eine Scheibe abschneiden“, sagt Hans-Joachim Kiekbusch aus Greifswald. Der 74-Jährige ist mit seiner Frau Renate am Donnerstagvormittag nach Swinemünde gekommen, um einzukaufen und zu tanken. „Ich habe in der OZ gelesen, dass die Tankstelle heute eröffnet wird, da wollten wir auch mal schauen. Und jetzt, wo nicht mehr ganz so viele Urlauber auf der Insel sind, ging das mit dem Stau auch halbwegs“, sagt das Paar.

55 Minuten brauchten Swinemünde-Besucher gestern von Wolgast über die Insel Usedom bis zum Einkaufspark. Lediglich in Heringsdorf ging es etwas langsamer und in Ahlbeck musste man bis zu zehn Minuten vor der Bauampel warten. 900 Meter Ortsdurchfahrt werden gebaut – bis 2024 soll alles fertig sein.

1,31 Euro für Benzin, 1,32 Euro für Diesel

Die lange Bauzeit liegt in den komplizierten Bodenverhältnissen, sämtliche Leitungen müssen ausgetauscht und neu verlegt werden. Die Kiekbuschs stört das nicht. Fast zwei Jahre seien sie wegen Corona nicht auf der polnischen Seite der Insel Usedom gewesen. „Sonst sind wir immer einmal im Monat hingefahren. Aber als es im Sommer wieder ging, waren die ganzen Urlauber da und der ganze Stau. Jetzt ist es entspannt“, meint die Gattin.

Alexandra Leszczynska (l.) und Martyna Pawlak warben für die Autowaschanlage. Quelle: Cornelia Meerkatz

So wie den Greifswaldern geht es auch Kati Eckert aus dem Kreis Pinneberg. Sie genießt mit ihrer Enkelin Meila, die in die 1. Klasse geht, die allerersten Herbstferien auf Usedom. Ein Ausflug nach Polen gehört da zum Standardprogramm. Und weil das Tanken deutlich preiswerter als auf deutscher Seite sei, habe sie eine der 20 Zapfsäulen angesteuert. Kati Eckert weist auf die Anzeigetafel: 6 Zloty und 7 Groschen kostet Benzin. Umgerechnet sind das 1,31 Euro. Diesel kostet 6 Zloty und 11 Groschen, als 1,32 Euro. Nach ihren Worten liegen Welten zwischen den Preisen.

Die Frau hat recht: Am Nachmittag lag der Benzinpreis an der Tankstelle in Koserow auf Usedom bei 1,77 und der Dieselpreis bei 1,55 Euro. Das sind 46 Cent pro Liter Unterschied bei Benzin und 23 Cent bei Diesel. Tomasz Klimas, der Betreiber der Tankstelle im neuen Swinemünder Einkaufspark nur 200 Meter hinter der Grenze, setzt auf diesen Preisunterschied.

„Wir haben 24 Stunden geöffnet“

16 Angestellte arbeiten in der Tankstelle in drei Schichten rund um die Uhr. Es gibt drei Kassen, damit sich beim Bezahlen kein Stau bildet. „Wir haben 24 Stunden geöffnet und verkaufen ja nicht nur Kraftstoff“, sagt er und weist in den Laden. Er hofft, dass das viele deutsche Kunden registrieren.

Tankstellenbetreiber Tomasz Klimas freut sich über die große Resonanz am Eröffnungstag. Quelle: Cornelia Meerkatz

Bezahlt werden kann in Zloty und Euro sowie mit Karte. Die Kassierer sprechen alle ein bisschen Deutsch, so dass sie ganz gut verständlich machen können. Am Eröffnungstag jedenfalls stehen sie mit ihren blütenweißen Blusen und Hemden hinter dem Plexiglasschutz, lächeln und übertreffen sich in Zuvorkommenheit. „Bitte, Madame, kommen Sie zu mir“, heißt es oder „Bitte, benötigen Sie noch etwas?“.

Tomasz Klimas als Hausherr geht mit Tablets herum und bietet den Kunden anlässlich der Eröffnung leckere kleine Snacks an. Auch die nicht nur in Polen beliebten Pflaumen-Schokoladenbonbons werden herumgereicht. Einige Meter weiter, an der Waschanlage, die Platz für vier Fahrzeuge gleichzeitig bietet, stehen zwei junge Studentinnen, die mit Hilfe ihres Lächelns und einer freundlichen Ansprache fürs Autowaschen werben. Ab und zu gelingt es.

Urlauber aus Chemnitz: „Toller Service“

Unterdessen ist ein weiterer Tankstellenmitarbeiter an den Zapfsäulen bemüht, den vielen deutschen Kunden behilflich zu sein. „Toller Service“, meinen Maxi König und Dirk Frießlich aus Chemnitz, die mit ihren beiden Töchtern Ina und Lucy Urlaub auf Usedom machen. Sie tanken die Familienkutsche voll, dann wollen sie das Auto abstellen. „Wir haben extra unsere Fahrräder mitgebracht, damit wir quer durch Swinemünde radeln können“, sagen sie. 16 Grad und herrlicher Sonnenschein seien dafür ideale Bedingungen.

Für Ausflüge hat indes Sarah Engler keine Zeit. Die Zirchowerin war Zigaretten holen und betankt schnell noch das Auto, dann heißt es zurückfahren. „Ich arbeite in der Gastronomie und mache geteilte Schicht, muss also zweimal täglich zur Arbeit und nach Hause fahren. Da verfährt man eine Menge Benzin, deshalb bin ich froh, dass es in Polen deutlich billiger ist als bei uns“, erklärt sie. Das findet auch Dirk Labahn aus Zinnowitz.

Hans-Joachim und Renate Kiekbusch aus Greifswald sind begeistert, was so kurz hinter der Grenze auf polnischer Seite entstanden ist. Quelle: Cornelia Meerkatz

Wie sie kommen auch andere Fahrzeuge mit VG- (Vorpommern-Greifswald) oder WLG-Kennzeichen (Wolgast) an die Zapfsäulen. Dazu noch Rügener, Demminer, Greifswalder, Stralsunder Kennzeichen und jede Menge Fahrzeuge aus Sachsen, Brandenburg und Thüringen. Die meisten meinen, dass es den weiten Weg nach Swinemünde lohne zum Tanken, da die Ersparnis groß sei. „Rechnen Sie doch selbst, bei 60 Litern Diesel macht das 13,80 Euro Ersparnis und bei Benzin sind es gar 27,60 Euro. Jedenfalls heute“, so ein Herr aus Hamburg.

In der Tat ändert sich auch in Polen der Preis für Kraftstoff fast täglich, bestätigt Tomasz Klimas. „Aber wir haben niemals solche Preise wie hinter der Grenze in Deutschland“, versichert der Tankstellen-Betreiber.

Das sehen auch Hans-Joachim Zielinski und seine Frau Roza so. Das Paar ist seit vier Jahren verheiratet, der heute 78-Jährige lernte seine Angetraute (64) im Swinemünde-Urlaub vor fünf Jahren kennen. Heute wohnen sie in Polen. Es sei einfach preiswerter, meint der Senior. Wenn es ihn nach Deutschland ziehe, „vier oder fünf Mal im Jahr“, habe er es ja zur Grenze nicht weit.

Hans-Joachim Zielinski und seine Frau Roza sind jetzt in Polen heimisch. Vieles sei dort preiswerter als in Deutschland, sagen sie. Quelle: Cornelia Meerkatz

Der Eröffnungstag hat sich gelohnt. An den 20 Zapfsäulen der neuen polnischen Tankstelle 200 Meter hinter der Grenze war ständig Betrieb, jedoch kein Stau. Noch fehlen einige Anzeigen. So bemängelten vor allem Deutsche, dass noch nicht wie an den Tankstellen am anderen Ende von Swinemünde die Kraftstoffpreise auch in Euro angegeben sind. „Das kommt noch, spätestens bis in drei Wochen. Ich muss nur erst die Anzeigetafeln besorgen“, versichert Tomasz Klimas, schnappt sich ein neues Tablet mit Häppchen und begrüßt die vorfahrenden Kunden.

Von Cornelia Meerkatz