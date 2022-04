Ahlbeck

Andreas Rabe schaut durchs Fernglas. Sekunden später hebt der Zollhauptsekretär die rote Kelle – ein grauer Nissan mit VG-Kennzeichen folgt der Aufforderung und biegt ab: Zollkontrolle am deutsch-polnischen Grenzübergang in Ahlbeck auf der Insel Usedom. Es ist kurz nach 11 Uhr. Bei Gerd Schmidt aus Zemitz ist alles in Ordnung. Er war tanken und „Eis essen“, fügt seine Frau hinzu. Im Kofferraum steht ein gefüllter Zehn-Liter-Kanister. Zigaretten hat er keine dabei – Nichtraucher. „Ich habe in Swinemünde für 1,44 Euro getankt, bei uns wären es pro Liter 2,18 Euro gewesen. Da lohnt sich sogar die Anreise aus Zemitz“, sagt Schmidt und fährt davon.

20 Liter hätte er maximal in einem Reservekanister für den Eigenbedarf mitführen dürfen. „Der Sprit muss aber fahrzeuggebunden sein. Wer einen Diesel fährt, darf auch nur Diesel im Kanister haben. Benzin für den Rasenmäher geht da nicht“, sagt Zollamtsrat Hans-Jürgen Schäfer, Leiter der Kontrolleinheit.

Seitdem die Spritpreise in die Höhe geschnellt sind, stürmen die Deutschen die Tankstellen im billigeren Ausland. Der Tanktourismus boomt. Und mit ihm die Vergehen, wie Zoll-Sprecher Matthias Klotsch sagt. Auch wenn das Arbeitsspektrum der deutschen Zöllner von der Bekämpfung der Schwarzarbeit über Waffen- und Rauschgiftschmuggel reicht – hier auf Usedom sind Zigaretten und Sprit das große Thema.

29 Tankverstöße im März – so viele wie 2021 insgesamt

29 Verstöße – laut Gesetz „Beanstandungen im Bereich der Energiesteuer“ – mit insgesamt 1050 Liter gab es allein im März 2022. „Das sind so viele wie im gesamten letzten Jahr“, betont Schäfer.

Für die erwischten Sparfüchse wurde es am Ende teuer: Sie mussten den Energiesteuersatz (Benzin 65,45 Cent/Liter; Diesel 47,04 Cent/Liter) in voller Höhe nachzahlen. Negativer Spitzenreiter beim „Zusatz-Tanken“ war an der Ahlbecker Grenze ein Kraftfahrer, der sieben 20-Liter-Kanister dabei hatte, erzählt Zollinspektor Michael Krause. Sein Rat: „Vor der Fahrt nach Polen sollte man sich informieren, was erlaubt ist und was nicht.“

Zollhauptsekretär Kay Bollow (l.) kontrolliert den Reservekanister bei Frank Pfeiffer aus Freiberg. Quelle: Henrik Nitzsche

Delia Bader kennt die Bestimmungen. Sie wohnt im grenznahen Kamminke und wird mit ihrem Kia gestoppt. „Ich habe getankt und Brötchen mitgebracht“, sagt sie dem Beamten. In ihren kleinen Wagen dürften keine sieben Kanister passen. Nicht mal einen hat sie dabei.

In dem Renault Kadjar mit Freiberger-Kennzeichen ist da schon mehr Platz. Der Sachse am Steuer kennt sich aber aus: „Ich habe einen 20-Liter-Kanister dabei. Mehr darf ich doch nicht“, sagt Frank Pfeiffer, öffnet die Kofferraumklappe und zeigt den Kanister. Mit seiner Frau verbrachte er zwei Wochen Urlaub in Zinnowitz.

Als Taschenlampen getarnte Elektroschocker

Ob Urlauber oder Einheimische – Andreas Rabe macht keinen Unterschied, wen er aus dem Verkehr zieht. „Transporter werden häufiger angehalten. Wir machen hier Stichprobenkontrollen. Das ist reiner Zufall“, so der Zollhauptsekretär. Da finden sich in Fahrzeugen auch schon mal kleine Mengen Betäubungsmittel, Pyrotechnik oder Elektroschocker, die als Taschenlampen getarnt sind, berichtet Zollinspektor Michael Krause.

Was ist bei der Einreise erlaubt? Für die Einreise aus einem EU-Mitgliedsstaat, wie Polen, wurden für verbrauchsteuerpflichtige Waren Richtmengen festgelegt für die Verwendung zu privaten Zwecken. Das gilt: Zigaretten: 800 Stück; Zigarillos: 400 Stück; Zigarren: 200 Stück; Rauchtabak: 1 Kilogramm; Spirituosen, wie Weinbrand, Whisky, Rum oder Wodka: 10 Liter; alkoholhaltige Süßgetränke: 10 Liter; Zwischenerzeugnisse (Sherry, Portwein oder Marsala): 20 Liter; Schaumwein: 60 Liter; Bier: 110 Liter

Oder Zigaretten, die die Deutschen gerne auf dem Polenmarkt kaufen. „Sie werden dabei immer häufiger betrogen“, erzählt Zollamtsrat Schäfer. 800 Stück dürfen laut Richtmengen innerhalb der EU mitgebracht werden. „Daran halten sich auch die meisten, bis bei der Kontrolle das große Erwachen kommt. Sie haben Zigaretten entweder ohne Steuerbanderole oder mit einer Banderole aus einem Drittland, wie Weißrussland, China und Ukraine, gekauft. Die ziehen wir ein“, sagt Krause.

Vorsicht vor Zigaretten mit falscher Banderole

Wer im Nachbarland Zigaretten kauft, sollte unbedingt auf die Zigarettenstangen schauen, die der Verkäufer in die Tüte gepackt hat, rät der Zollinspektor. „Sie zeigen oft am Stand die Stange mit Banderole und packen andere ein. Das fällt in die Kategorie Steuerhehlerei“, so Krause.

Am Donnerstagvormittag war der Zoll mit mehreren Beamten und drei Fahrzeugen bei der Kontrolle am Grenzübergang Ahlbeck im Einsatz. Quelle: Henrik Nitzsche

Zigaretten finden sich in den kontrollierten Fahrzeugen an diesem Tag keine, auch bei den Kanistern bewegt sich alles im gesetzlichen Rahmen. Deshalb heißt es auch für Helmut Dunkel aus Leipzig gute Weiterfahrt. Er war mit Frau und einem befreundeten Paar nach Swinemünde gefahren, um dort einen Strandspaziergang zu machen. Der ist aber ausgefallen. „Wir hatten keine Zloty für den Parkautomaten. Dann haben wir getankt und sind wieder los.“ Für die Kontrolle hat er Verständnis: „Die schwarzen Schafe müssen doch rausgeholt werden.“

Von Henrik Nitzsche