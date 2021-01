Tanz mit dem Reifen: Hula-Hoop liegt voll im Trend

Rostock

Kerstin Pfletscher hat den richtigen Schwung: Gekonnt lässt die 58-Jährige aus Kösterbeck sechs Hula-Hoop-Reifen um die Hüfte kreisen. Bis zu 20 Reifen kann sie gleichzeitig in Bewegung versetzen – und das mit einem Lächeln. Ihr farbenfrohes Sportgerät hat sie selbst angefertigt. Denn Pfletscher ist nicht nur Hula-Hoop-Fan, sondern auch Expertin für den Trendsport, der aus den USA herübergeschwappt ist und auch in MV immer mehr Anhänger findet. Seit 2009 designt sie Hula-Hoop-Reifen und bietet Kurse und Workshops an.

„Man kriegt ein gutes Körpergefühl“

„Mich faszinieren vor allem die tänzerische Bewegung und die Technik“, sagt Pfletscher. „Man kriegt ein gutes Körpergefühl und es macht einfach Spaß.“ Durch Zufall kam die ehemalige Bauingenieurin zu ihrer Leidenschaft: „2008 habe ich bei einer Freundin einen überdimensionalen Hula-Hoop-Reifen gesehen, den sie in England bestellt hatte. Ich habe ihn ausprobiert und konnte es sofort“, schwärmt sie. „Da bei uns keine brauchbaren Hoops angeboten wurden, habe ich beschlossen, sie selbst zu bauen.“

Lässt die Reifen kreisen: Hoop-Designerin Kerstin Pfletscher in ihrem Garten in Kösterbeck Quelle: OVE ARSCHOLL

Im Internet sucht sie nach Bauanleitungen und bestellt ihr Material in England. Ihre Reifen baut sie aus Hochdruckkunststoffrohren, die mit einem Verbinder zusammengesteckt und mit Tape individuell beklebt werden. „Ich fertige nur Unikate“, sagt Pfletscher. Die ersten Hoops habe sie an Freunde verschenkt. „Auf Partys waren sie der Renner. Jeder wollte den Reifen schwingen, den er aus Kindertagen kannte. Das hat bei mir so eine Euphorie ausgelöst, dass ich alles rund ums Hooping wissen wollte“, erinnert sie sich.

Sie recherchiert im Netz, bringt sich verschiedene Bewegungsabläufe bei, nimmt an Hoop-Conventions teil und entwickelt ihre eigenen Trainingsprogramme. Dabei nutzt sie die Reifen nicht nur als Fitnessgerät, wie es beim Hoop-Fitness der Fall ist, sondern kombiniert Fitnessübungen mit Elementen des Hoop-Dance – dabei werden Tanz und Tricks mit dem Reifen kombiniert. In Workshops und Kursen begeistert Pfletscher auch andere für den Sport. „Meine Zielgruppe ist zwischen vier und 90 Jahren“, sagt sie und lacht. Dazu gehört auch Ingelore Köpsel, die seit 2018 regelmäßig mit dem Reifen trainiert. „Mich fasziniert die Bewegung in Verbindung mit Musik“, sagt die 69-Jährige. „Die Choreografien machen Spaß und verbessern die Beweglichkeit, weil alle Körperteile beansprucht werden.“

„Hoopen ist zurzeit der absolute Trend“

Hoopen ist zurzeit der absolute Trend, weiß Pfletscher. Einen Kurs habe sie 2020 trotz Corona noch geben können. „Der war sofort ausgebucht“, sagt sie. Auch der Reifenverkauf habe so stark zugenommen, dass viele Onlinehändler zurzeit nicht hinterherkämen. Das bestätigt auch Heike Anger, Händlerin aus der Nähe von Hamburg. „Mein Kontingent ist aufgebraucht“, steht auf ihrer Seite. Daher sei ihr Shop zurzeit geschlossen. Ähnlich gehe es auch vielen weiteren Onlinehändlern, so Pfletscher.

Youtube-Vorbilder wie „Elli Hoop“

Das hat auch Melanie Berger erlebt. Die gebürtige Greifswalderin ist auf der Suche nach einem Hula-Hoop auf die Reifen von Kerstin Pfletscher gestoßen und kurzerhand nach Rostock gekommen: „Ich möchte den Reifen nutzen, um abzunehmen und fitter zu werden“, sagt die 24-Jährige. „Aber im Netz sind die gerade extrem schwer zu bekommen.“

Aus Letzterem hat die junge Frau auch die Idee für den Sport. „Vorbilder sind Youtuber wie Elli Hoop, die dort Anfängertipps für Fitness Hula gibt“, weiß Pfletscher. Sie warnt davor, unbedarft an die Sache heranzugehen. „Oft werden dabei extrem schwere Reifen verwendet, mit denen man sich unter Umständen sogar verletzen kann.“ Pfletscher habe sich bewusst gegen einen Online-Shop entschieden. „Ein Reifen muss passen, er sollte vorher ausprobiert werden“, sagt die Reifenmacherin. „Größe und Gewicht hängen davon ab, für was man den Hoop nutzen möchte.“ Rund 1400 Hoops hat sie in den vergangenen zehn Jahren angefertigt –250 lagern bei ihr zu Hause, die die Kunden probeweise kreisen lassen können.

Hula-Hoop-Anfängerin: Melanie Berger hat sich einen neuen Hula-Hoop-Reifen gekauft, um damit ihre Fitness zu trainieren. „Ich habe das vorher noch nie gemacht", sagt die gebürtige Greifswalderin. Die Idee stammt aus dem Internet. Quelle: Ove Arscholl

Die Reifen kreisen lässt auch die Berlinerin Sophie Giebelmann, die für ihr Studium nach Rostock kam und 2018 das Rostocker Hoop-Jam ins Leben rief. Die 31-Jährige tritt unter dem Namen „Solana“ als Hulahoop-Künstlerin auf und verzaubert die Zuschauer mit selbst entwickelten Shows. Bis zu fünf Reifen lässt sie beim „Multihooping“ an verschiedenen Gliedmaßen kreisen oder verschachtelt die Reifen so ineinander, dass Blumen oder Schmetterlinge entstehen. „Oft sind meine Performances verbunden mit Clownerie, um in Interaktion mit dem Publikum zu treten“, sagt die Reifen-Künstlerin. Auch einen poetischen Charakter stellt sie auf der Bühne dar, bei dem der Fokus auf dem Tanz mit beleuchteten Reifen liegt. „Generell versuche ich, eine Geschichte zu erzählen oder die Menschen in eine Traumwelt mitzunehmen“, sagt sie. 2011 begann sie wegen eines Youtube-Videos mit dem Hoop-Dancing. „Das ist fast wie eine Droge“, sagt sie. „Es muss alles stimmen, die Musik, die Umgebung, nur dann kommt man in den absoluten Flow.“

Infos unter: www.solanahoop.com sowie www.dancing-hoops.de

