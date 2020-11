Rostock/Schwerin

Gute Nachrichten für 10 000 Reinigungskräfte allein an der Küste: Ab sofort verdienen sie deutlich mehr Geld. Die Löhne für die Gebäudereiniger steigen ab Dezember auf mindestens 10,80 Euro pro Stunde. „30 Jahre nach der Wiedervereinigung hat die unterschiedliche Bezahlung in Ost und West für Reinigungskräfte ein Ende. Die Gebäudereinigung ist damit die erste große Dienstleistungsbranche, die die Lohnangleichung vollzieht“, sagt Jörg Reppin von der Industriegewerkschaft IG Bau in Mecklenburg.

14,80 Euro für Fensterputzer

Noch mehr Geld bekommen ab Dezember Glas- und Fassadenreiniger: Sie verdienen künftig 14,10 Euro pro Stunde – ebenfalls so viel wie Kollegen in den alten Bundesländern. Und: „Bereits im Januar steigen die Einkommen im Rahmen eines bundesweiten Tarifabschlusses erneut“, sagt Gewerkschafter Reppin. Die Zahlung des neuen Mindestlohns sei für Unternehmen verpflichtend.

2700 Jobs allein Rostock

Allein in der Hansestadt Rostock arbeiten nach Gewerkschaftsangaben rund 2700 Menschen in der Gebäudereinigung. „Im Osten ist die Branche von vielen kleinen und mittelständischen Betrieben geprägt. Aber auch Großunternehmen wie Gegenbauer, Wisag und Dussmann sind zwischen Ostsee und Thüringer Wald aktiv“, so Reppin. Nach Angaben der Arbeitsagentur beschäftigt die Gebäudereinigung in den neuen Bundesländern 134 000 Menschen.

Von Andreas Meyer