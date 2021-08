Tarifstreit im MV-Tourismus: Berechtigte Forderungen – umstrittener Zeitpunkt

Rostock

Es ist paradox: Ausgerechnet die Menschen, die dafür sorgen, dass wir uns im Urlaub wohlfühlen, haben besonders schlechte Arbeitsbedingungen. So sieht es jedenfalls ihre Gewerkschaft, die NGG in MV, die nach 28 Jahren endlich mehr Urlaub und Zulagen fordert.

Sie fordert dies nicht nur für die derzeitigen Mitarbeiter: Auch die ehemaligen, die wegen Corona die Branche gewechselt haben, können nur zurückgeholt werden, wenn die Arbeitsbedingungen ähnlich gut sind wie in dem neuen Job.

Das ist durchaus nachvollziehbar: Neben den ohnehin nicht allzu hohen Löhnen wird von den Gastro-Beschäftigten erwartet, dass sie quasi rund um die Uhr verfügbar sind. Und dabei haben sie immer Urlauber vor Augen, die mehr verdienen und mehr Urlaub haben als sie selbst. Das kann durchaus frustrierend sein.

So berechtigt die Forderungen sein mögen, so umstritten ist der Zeitpunkt: In der Pandemie, die immer noch nicht überstanden ist, ächzen viele Tourismusbetriebe unter den Folgen. Es wäre fatal, wenn die zusätzlichen Leistungen weitere Pleiten nach sich ziehen würden. Oder die Hotels und Gaststätten könnten versuchen, durch billige ausländische Arbeitskräfte zu sparen – die Fleischbranche lässt grüßen. Gesucht ist hier ein guter Kompromiss.

Axel Büssem