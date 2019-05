Für die rund 15 000 Beschäftigten im Groß- und Außenhandel in MV haben am Montag in Kuhs (Landkreis Rostock) Tarifverhandlungen begonnen. Die Gewerkschaft Verdi fordert einen Euro mehr pro Stunde für alle Beschäftigten sowie bis zu 1000 Euro Ausbildungsvergütung pro Monat.