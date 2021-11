Rostock

Es dreht sich an diesem Abend um grundsätzliche Fragen: „Darf man Alkohol trinken, wenn man Rollstuhl fährt?“ Antwort: „Nein, wenn mich die Polizei anhält, muss ich ihn stehen lassen und zu Fuß weiter.“ Oder diese: „Hast du Sex mit dem Rollstuhl?“ Ganz klar: „Nein, lieber mit einer Frau.“ Was klingt wie eine Lehrstunde in Sachen Vorurteilen, ist genau das. Nur in sehr, sehr lustig.

Tan Caglar – „The Night Driver“, wie er zur Titelmusik der 80er-Jahre-Serie „Night Rider“ angekündigt wird – hat am Freitagabend die Aula der Rostocker Don Bosco Schule gerockt. Der 41-Jährige ist deutsch-türkischer Comedian und Schauspieler. Am Sonntag wird er im Berliner Tatort als Kollege der Kommissare, gespielt von Meret Becker und Mark Waschke, zu sehen sein.

„Das Schweizer Taschenmesser der Minderheiten“

Doch obwohl Tan Caglar (spricht man Schalar) gut im Geschäft ist, hat ein paar Probleme, wie er berichtet: „Ich bin Türke, Hildesheimer, Rollstuhlfahrer – das Schweizer Taschenmesser der Minderheiten.“ Die Rostocker zeigen Verständnis: „Oooooh, Hildesheim“, schwappt ihm eine Welle des Bedauerns entgegen. Ja, der Ton ist vertraulich, an diesem Abend.

Möglich, dass es auch an der Anmoderation von Schulleiter Gert Mengel liegt. Er verschafft sich zunächst Gehör mit der gespielt strengen Ansage: „Wenn ich vorn stehe, ist Ruhe.“ Mengel schenkt der anwesenden Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) eine Flasche Wein. Ihr Kommentar: „Wie nützlich in diesen Zeiten.“ Dann begrüßt er Virologe Emil Reisinger im Publikum: „Sollen wir jetzt eine Corona-Hymne singen? Ich schlage vor „Heute so, morgen so.“ Und schließlich bekommt der Gast sein Fett weg: „Guter Typ, er ist mit einem 7er BMW vorgefahren. Hat offenbar einen Lauf.“

Bühne für Lehrer Bernd Hackl

Caglar nimmts später gelassen: „Danke Gert, dass du die Leute über meine finanzielle Situation aufklärst.“ Und er plaudert aus dem Nähkästchen: „Meine Agentur so: Willst du das machen? Rostock, Don Bosco Schule? Ich so: Wieso? Und die so: Die Leute da sind vielleicht ...“ Zögern. „Anders.“ Erwartungsvolle Blicke zwischen Publikum und Künstler. „Ja und dann hab ich Gert kennengelernt und muss sagen: Stimmt!“

Keine Frage, er hat die Zuneigung der gut gefüllten Besucherreihen – alle in dicker Jacke, weil Fenster und Türen offen stehen. Und er teilt sie großzügig mit anderen: Etwa Lehrer Bernd Hackl, der spontan für eine Nummer und eine Saxofon Auftritt auf die Bühne geladen wird und frenetischen Applaus erntet.

Tan Caglar überlässt bei einem Auftritt in der Rostocker Don-Bosco-Schule Lehrer Bernd Hackl die Bühne. Quelle: JULIANE SCHULTZ

Die Grenzen zwischen Programm und Improvisation verschwimmen so leicht und unterhaltsam, dass man sich bei Tan Caglar gut vorstellen kann, dass Gert Mengels Wunsch wahr wird: „Ich bin dafür, dass bald nicht mehr ein Schauspieler einen Preis dafür bekommt, weil er im Tatort einen Rollstuhlfahrer spielt, sondern ein Rollstuhlfahrer, weil er einen Tatort-Kommissar spielt.“

Von Juliane Schultz