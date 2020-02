Schneller Ermittlungserfolg der Polizei in Schwerin. Nachdem einer Rentnerin am vergangenen Sonntag in der Innenstadt die Handtasche entrissen wurde, konnten die Beamten am Donnerstag einen Tatverdächtigen ermitteln. Gegen einen 19-Jährigen wurde Haftbefehl beantragt.