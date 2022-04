Hamburg/Rostock

Unzählige Lichter lassen den Hamburger Hafen am Samstagabend, 9. April, in bunten Farben erstrahlen. Atemberaubender ist nur der Anblick des mit Pailletten bestickten Kleides, das die elffache Weltmeisterin im Bahnradsport Kristina Vogel trägt. Es scheint fast so, als wolle sie mit den Sternen um die Wette funkeln. Alle Augen sind in dieser kühlen Nacht auf sie gerichtet.

„Du schönes Schiff, ich taufe dich auf den Namen „Aidacosma“. Du trägst das Lächeln in die Welt und bist ein Ort, der Menschen verbindet“, sagt die junge Frau in ihrer feierlichen Ansprache anlässlich der Taufe des Kreuzfahrtriesen. „Ich wünsche dir, deinen Gästen und deiner Crew allzeit gute Fahrt und immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel.“

Gemeinsam mit Kapitän Vincent Cofalka legt Vogel ihre Hand auf eine bunt eingefärbte Weltkugel – bringt diese damit zum Erleuchten. Nur wenige Sekunden später löst sich eine Vorrichtung und die traditionelle Champagnerflasche zerschellt am Rumpf des Schiffes. Der Schaum spritzt in alle Richtungen. Die Menge jubelt.

Ein einmaliger Moment

Die Erleichterung ist der Ausnahmesportlerin deutlich anzumerken. Denn schon im Vorfeld der Zeremonie machte sie sich Gedanken, ob wohl alles reibungslos funktionieren würde. „Hoffentlich zerbricht das Glas auch ordentlich. Aber so, dass es keine Kratzer an meiner ’Aidacosma’ hinterlässt“, sagte sie mit einem Augenzwinkern. Dabei ist der Aida-Neuzugang nicht das erste Schiff, welches Vogel taufen durfte, wie sie der OZ verrät. „Als Bundesbeamtin hatte ich bereits das Vergnügen.“ Der heutige Moment sei in ihren Augen dennoch einmalig. „Das ist hier eine ganz andere Kategorie. Alles ist viel größer, viel bunter und es glitzert alles so sehr.“

Fakten rund um die „Aidacosma“ Werft: Meyer Werften, Papenburg und Rostock-Warnemünde Kiellegung: 15. Oktober 2019 (Neptun Werft in Rostock-Warnemünde) Übernahme: 21.Dezember 2021 Indienststellung: 26. Februar 2022 Länge und Breite: 337 Meter x 42 Meter Maximaler Tiefgang: 8,60 Meter Decks: 20 Kabinenzahl: 2.732 (21 verschiedene Kabinenvarianten) Besatzung: rund 1500 Crew-Mitglieder Flagge: Italien

Etwas Besonderes ist der Abend auch für Kapitän Cofalka. Seit mittlerweile zwölf Jahren arbeitet er bei der Rostocker Reederei. Zu dem Beruf gekommen sei er allerdings nur durch Zufall. „Ich stand kurz vor dem Schulabschluss, als ich über eine Broschüre zum Thema Seefahrt gestolpert bin. Eine Seltenheit in meiner Heimat“, berichtet der gebürtige Österreicher. „Das fand ich so spannend, dass ich mich dazu entschloss diesen Weg für mich einzuschlagen.“

Dass er eines Tages ein so großes Schiff wie die „Aidacosma“ auf ihren ersten Reisen begleiten würde, hätte er damals noch nicht zu träumen gewagt. Umso glücklicher ist er über diese Chance. „Ich habe das Projekt jahrelang mit Spannung verfolgt. Nun kann es endlich losgehen!“

Bunt, bunter, Alle Farben

Das bringt Aida-Präsident Felix Eichhorn ebenfalls regelrecht zum Strahlen. Denn: Mit der „Aidacosma“ nimmt nach langer Corona-Pause nun das elfte Schiff der Flotte den Betrieb auf. „Wir haben es nicht nur geschafft diese besondere Zeit zu meistern, sondern auch ein ganzes Schiff fertigzustellen. Und das ist ein wichtiges Zeichen für die Kreuzschifffahrt“, betont er im Anschluss an die Taufe – kurz bevor das nächste Highlight des Abends ansteht: Der Auftritt von DJ Alle Farben.

Der Berliner Superstar ist mit weltweit mehr als 30 Diamant-, Platin- und Goldauszeichnungen sowie vielfachen Chart-Platzierungen und Nummer-eins-Hits einer der erfolgreichsten Künstler in Sachen House Music. Passend zum Taufmotto „Die Welt wird bunter“ ist der Künstler nicht nur Teil der spektakulären Inszenierung. Im Theatrium von „Aidacosma“ gibt er außerdem ein exklusives Konzert für die Passagiere an Bord. Zu hören gibt es neben seinem Hit „Castle“ ebenfalls einen bislang noch unveröffentlichten Song und das vor einer spektakulären Kulisse. „Ich bin großer Fan davon auf dem Wasser zu sein und liebe es dort aufzutreten. Mein Vater war Seefahrer und so kommt es, dass ich das ich sehr gerne auf Schiffen bin.“

Leinen los und auf ins Warme

Nicht nur die prominenten Gäste an Bord freuen sich über den Zuwachs der Aida-Flotte. „Das Schiff ist ein Traum“, schwärmt auch Passagierin Katrin Jäckel. Gemeinsam mit ihrem Mann Tobias Jäckel (38) hat sie schon mehrere Kreuzfahrten unternommen. Dass ihre zehnte Fahrt mit einer einzigartigen Schiffstaufe startet, freut die beiden sehr. „Geplant war es nicht, aber das ist eine Veranstaltung, die wir sehr gerne miterleben“, sagt der Familienvater. Seine Frau ergänzt: „Das ist der perfekte Auftakt für einen entspannten zweiwöchigen Erholungsurlaub an Bord.“

Und dieser lässt nicht lange auf sich warten. Um 23.30 Uhr heißt es schließlich: „Leinen los“ und die „Aidacosma“ nimmt Kurs auf ihre Sommerdestination im westlichen Mittelmeer. Zum Abschied dreht sie aber noch eine Ehrenrunde entlang der Hamburger Elbphilharmonie. Ein unvergesslicher Anblick.

Von Susanne Gidzinski