Die Reise eines Schiffs der Superlative beginnt: Am Sonnabend, dem 26. Juni, wird die „Crystal Endeavor“ feierlich auf dem Gelände der MV Werften in Stralsund getauft. Die „Endeavor“ gilt als die größte Megayacht der Welt mit Eisklasse Polar PC 6.

Zum Vergleich: Die Stralsunder „Gorch Fock“ (I) ist mit 82 Metern nur halb so lang, mit zwölf Metern Breite nur halb so breit wie der Kreuzfahrer, der insgesamt aber 15 mal größer ist. Nur in der Höhe zwischen 35 und 42 Metern nehmen sie sich nicht viel. Bis zu 200 Passagiere können mit ihr in die Tropen oder eben auch in die Polarregionen reisen.

Erste exklusive Einblicke ins Innere der „Endeavor“

Wie das Luxusschiff von innen aussieht, darüber ist noch nicht viel bekannt. Die OSTSEE-ZEITUNG ist deshalb ab 9 Uhr auf dem Werftgelände, um als erste exklusive Einblicke geben zu können.

Seien Sie hier live bei einem Rundgang dabei und sehen Sie wie die Kabinen und Decks der „Endeavor“ aussehen. Die Taufe wird dann um 10.35 Uhr live zu sehen sein.

Das Video wird am Samstag kurz vor 9 Uhr hier zu sehen sein.

