Tests, Impfungen und eine konstant niedrige Inzidenz: Mit diesem Dreiklang will das Saarland nach Ostern weitreichende Lockerungen zulassen. Auch für MV hat Ministerpräsidentin Schwesig weitere Öffnungsschritte nach den Feiertagen angekündigt. Viele Leser blicken skeptisch auf die Lockerungspläne.

Rostock: Nach Ostern will die Landesregierung Hotels und Gastronomie in Regionen zu öffnen, in denen die Corona-Zahlen gering sind. Quelle: Frank Söllner