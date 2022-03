Urlaub auch für einkommensschwache Familien: Elf Ferienstätten in MV bieten eine fast komplett vom Bund bezahlte Auszeit für besonders stark beanspruchte Familien aus ganz Deutschland an. Sie können sich vor Anfragen kaum retten. Welche Familien eine Chance auf die vergünstigten Ferien haben und wann es noch freie Plätze gibt.

