Tag eins nach der Brandkatastrophe von Alt Tellin. Noch immer wabert ein fauliger, chemischer Geruch um die Ferkelzuchtanlage, in der am Dienstag zahllose Schweine den Tod finden mussten. Noch immer dringt Rauch aus einem der Ställe, der wie ein Kartenhaus in sich zusammengesackt und verkohlt daliegt.

Laut einem Polizeisprecher wird es noch Tage dauern, bis auch der letzte Glutherd erkaltet ist. Und noch immer gibt es viele Fragen zu dem, was in der Schweinezuchtanlage passiert ist. Menschen suchen nach Antworten und berichten teilweise schreckliche Dinge.

Keine offiziellen Angaben zu toten Tieren

Die für viele wichtigste Frage vorangestellt: Ohne es versprechen zu wollen, könnte der Brandursachenermittler am Donnerstag ein Urteil abgeben, wie es zu dem Brand kommen konnte, heißt es aus dem Polizeipräsidium Neubrandenburg. Er wird dann auch eine Zahl nennen, wie viele Ferkel und Muttertiere in dem Feuer gestorben sind. Die Rede ist von 5000 bis zu 50 000 Tieren. Die Beamten wollen nicht spekulieren. Der Betreiber, die Landwirtschaftliche Ferkelzucht Deutschland (LFD) Holding, will transparent mit den Behörden zusammenarbeiten. Der Mittwoch müsse jedoch noch genutzt werden, um Protokolle zu vergleichen. Und um mit dem Aufräumen zu beginnen.

Neben dem Stall, in dem der Brand mutmaßlich begonnen hat, steht bereits Gerätschaft, um Tierkadaver zu beseitigen. Gegen Nachmittag fahren drei Multivans einer Firma aus Dinklage auf das Gelände des Zuchtbetriebs. Stadiko wirbt auf seiner Internetpräsenz unter anderem mit Hochdruckreinigern und effiziente Stallreinigung- und Desinfektion. In Empfang genommen werden sie von Männern in weißen Hemden und Anzugschuhen, die mit Autos aus dem Jerichower Land angereist sind.

Sicherheitsdienst behindert Pressearbeit

Dort war einst ein Betrieb von Adrianus Straathof angesiedelt. Er war es, der 2012 die Massentierhaltung in Mecklenburg-Vorpommern auf ein neues Level hob. Für insgesamt 20 Millionen Euro baute er den Stall in Alt Tellin.

Der Brand hier war nicht der erste in einer von Straathofs Stallanlagen. 2017 starben 20 000 Schweine bei einem Feuer in den Niederlanden. Aus seinem Familiengeschäft ist die LFD Holding hervorgegangen – ebenfalls mit Sitz in Jerichow. Auf Nachfrage, was hier gerade gearbeitet werde und wer die Männer seien, gibt es nur eine Antwort: „Kein Kommentar.“

Undurchsichtige Besitzverhältnisse Unklar ist, wie viele Tiere tatsächlich in der Anlage gehalten werden. Gegenüber der Ostsee-Zeitung gab der damalige Betreiber Adrianus Straathof, der später wegen eklatanter Tierschutzverstöße ein Tierhaltungsverbot in Deutschland bekam, im Mai 2013 einen Tierbestand von 46 500 Tiere (10 500 Sauen und 36 000 Ferkel) sowie 39 Beschäftigte an. Straathof, einer der größten Schweinezüchter Europas, hatte nach OZ-Recherchen 2013 bereits die Funktion als Geschäftsführer abgegeben und seine Anteile an einen Treuhänder übertragen. So wurde in der Sauenanlage Alt Tellin der Straathof-Sohn Martin als Geschäftsführer eingesetzt. Das Schweizer Unternehmen Terra Grundwerte AG hat Deutschlands größten Ferkelzuchtbetrieb im vergangenen Jahr übernommen, zu dem auch die Anlage in Alt Tellin gehört. Zuvor wurde die Firma durch einen Treuhänder zusammen mit dem Straathof-Sohn verwaltet. Undurchsichtig bleibt allerdings, wer hinter dem Schweizer Unternehmen steckt. Bereits nach frühreren OZ-Recherchen hatte Straathof nach seinem Tierhaltungsverbot in Deutschland in den Niederlanden weiter riesige Stallanlagen betrieben. Auch dort gab es 2017 einen folgenschweren Brand, bei dem 24 000 Tiere verendeten. In der Megastallanlage entstehen laut Bund mehr als 60 000 Tonnen Gülle pro Jahr. Für die Verwertung der Gülle in vier Biogasanlagen werden etwa 600 Hektar zusätzlicher Anbaufläche für Mais benötigt, die mit der Gülle vergoren werden müssen. Die Tiertransporte für 360 000 Absatzferkel erfolgen in den Nachtstunden auf den Gemeinde- und Kreisstraßen. Es gab bereits erhebliche Schäden und Beschwerden. Die Ferkelverluste gibt die Betreiberin der Megastallanlage in den Genehmigungsunterlagen mit 10 Prozent an. Das bedeutet rund 70 tote Ferkel pro Tag, 25 000 tote Ferkel im Jahr.

Man will schnell und ungestört arbeiten. Das war wohl auch der Arbeitsauftrag an die Firma, die den Objektschutz betreibt. Mitarbeiter hatten im Laufe des Mittwochs versucht, die Presse bei der Arbeit zu behindern, stellten sich vor Kameras, erteilten Platzverbote ohne Rechtsgrundlage.

BUND hofft auf Umdenken in der Politik

Corinna Cwielag kann darüber nur den Kopf schütteln. Die BUND-Landesgeschäftsführerin steht einen Tag nach dem Brand vor den zerstörten Ställen. Wovor sie und andere Tierschützer seit Jahren mit Gutachten, Demos und Klagen gewarnt haben, hat sich nun auf schrecklichste Art und Weise bewahrheit.

Ihr größter Kritikpunkt ist der Brandschutz der Anlagen. „Es ist eine so große Tragödie. Die Rettung der Tiere konnte mit dem Brandschutzkonzept nie sichergestellt werden.“ Sie erhofft sich, dass mit dem Feuer ein Umdenken einsetzt.

Sie nimmt vor allem die Gesetzgeber und Behörden in die Verantwortung. Deren oberster Dienstherr in Mecklenburg-Vorpommern hört das gerade nicht gerne. Umwelt und Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD) zeigte sich am Dienstag noch zutiefst bestürzt über die Tragödie und ging am Mittwoch bereits in den Verteidigungsmodus. In einer Erklärung hieß es: „Ich habe bereits mehrfach darauf hingewiesen, dass ich die Anlage in Alt Tellin nicht genehmigt habe. Im Gegenteil.“

„Backhaus heul jetzt nicht rum“

Am Abend ist Cwielag mit insgesamt 200 anderen Menschen auf einer Demo vor der Zuchtanlage. Hier geben viele Menschen Backhaus die Schuld. Auf einem Schild steht geschrieben: „Backhaus heul jetzt nicht rum, du warst doch dafür.“ Der Bau der Anlage sei damals durch das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt (Stalu) genehmigt worden, welches direkt dem Umweltministerium und damit Backhaus unterstellt sei, widerspricht sie der Erklärung des Ministers.

Auch Kerstin Lenz ist auf der Demo. Sie ist Vorsitzende des Deutschen Tierschutzbundes und bestätigt, dass der DTB nach dem Brand eine Klage gegen das Veterinäramt des Landkreises Vorpommern-Greifswald und den Betreiber prüft. Für sie und andere sind die Schuldigen bereits gefunden – die Suche nach Antworten wird allerdings noch lange dauern.

Gravierende Verstöße in Mastanlagen Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (Bund) beklagt bereits seit Jahren den unzureichenden Brandschutz in der Megastallanlage für 10 750 Muttersauen, 624 Jungsauen und 53 000 Ferkel in Alt Tellin. Der Bund hatte mit detaillierten Gutachten seit Jahren unbeherrschbare Brandgefahren in der größten Sauenanlage Deutschlands angemahnt. Das Verwaltungsgericht Greifswald hatte am 15. März 2017 die Verhandlung der Klage des Bund vom 4. September 2012 gegen die Genehmigung vertagt, nachdem unter anderem stundenlang ergebnislos über den unbeherrschbaren Brandschutz debattiert worden sei. Auch in MV hatten Behörden bei mehr als 200 Kontrollen Verstöße beanstandet, unter anderem gegen Tier- und Brandschutz sowie das Arzneimittelgesetz. Kritiker hatten in MV ebenfalls eine Schließung der Straathof-Ställe gefordert. Das Schweriner Agrarministerium hielt die Verstöße jedoch für nicht so gravierend wie in Sachsen-Anhalt.

