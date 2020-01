Tausende Jobs in MV gefährdet: So leidet die Windkraft-Branche unter der Krise

Rostock

Die Windenergie-Branche in MV gerät immer tiefer in die Krise: Lediglich 29 neue Windräder sind 2019 im Nordosten in Betrieb gegangen, 17 ältere Anlagen mit einer Gesamtleistung von knapp 20 Megawatt wurden zeitgleich abgeschaltet.

Lediglich Offshore – auf der Ostsee – geht es voran: Die Genehmigung eines fünften Windparks auf der Ostsee sei kürzlich erteilt worden, heißt es aus dem Energieministerium in Schwerin. Dennoch spricht Andreas Jesse, Vizepräsident und MV-Landesvorsitzender des Bundesverbandes Windenergie, von einem Trauerspiel. „Es ist das schlechteste Ergebnis, das das Flächenland MV jemals erzielt hat.“

Tausende Jobs in der Windkraft in Gefahr

15 000 Jobs in MV stehen direkt mit der Windenergie in Verbindung, schätzt das Ministerium von Energieminister Christian Pegel ( SPD). Die Menschen arbeiten etwa in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Finanzierung, Herstellung, Aufbau und Wartung der Anlagen. Unter den derzeitigen Bedingungen gerät ein Teil dieser Arbeitsplätze immer mehr in Gefahr.

So wurde am Dienstag bekannt, dass die Eisengießerei Torgelow – eine der führenden deutschen Gießereien für Windrad-Bauteile – mehrere Monate in Kurzarbeit gehen will. „Ursache ist ein Großauftrag, der sich unerwartet verzögert“, sagte Geschäftsführer Peter Krumhoff. Derzeit arbeiten alle 310 Mitarbeiter 40 Prozent weniger.

Unternehmen konzentrieren sich auf das Ausland

„Wenn die Auftragslage so schlecht bleibt, werden die größeren Unternehmen nach und nach abwandern und sich auf ausländischen Märkten ausbreiten“, sagt Andree Iffländer, Vorsitzender des Wind-Energy-Network in Rostock. Nordex fokussiert seine Geschäfte schon seit einigen Jahren auf ausländische Märkte. „Wenn man sich die Branche in Deutschland ansieht, haben wir rechtzeitig auf das richtige Pferd gesetzt“, sagt Ralf Meier, Gesamtbetriebsratschef von Nordex.

Ähnlich positioniert sich der deutsche Hersteller Enercon. Von den 29 Windkraftanlagen, die im Jahr 2019 in MV errichtet wurden, baute das Unternehmen 20. Man sei noch weit davon entfernt, den deutschen Markt abzuschreiben, sagt Klaus Uhl, Regionalleiter Vertrieb Nordostdeutschland. Dafür sei das Potenzial zu groß. Doch aufgrund der negativen Entwicklung der vergangenen Jahre müsse das Unternehmen, das in MV etwa 400 Mitarbeiter (11 000 in ganz Deutschland) beschäftigt, künftig ebenso mehr auf ausländische Märkte ausweichen.

Zu wenig Räume für Windräder

Entscheidend für den schleppenden Ausbau in MV sei, dass es derzeit einfach kaum noch Flächen für neue Anlagen gebe, so Andreas Jesse vom Bundesverband Windenergie. „Das letzte Mal wurden 2012 Räume ausgewiesen. Diese sind nun erschöpft. Wir brauchen neue Grundstücke.“ Die Planungsverbände in MV arbeiten daran. „Doch das dauert – auch weil es immer wieder Einsprüche gibt, mit denen sich die Gerichte auseinandersetzen müssen.“

Hinzu kämen steigende Anforderungen des Natur- und Artenschutzes sowie aus den Bereichen Militär und Luftfahrt, heißt es aus dem Energieministerium. Auch die Genehmigungsverfahren dauerten wesentlich länger als noch vor einigen Jahren, sagt Minister Pegel.

Schall und blinkende Lichter

Dabei sei MV laut Jesse schon sehr weit mit den gesetzlichen Grundlagen – so gilt hier bereits ein Mindestabstand von 1000 Metern, die eine neue Windanlage von einem Wohnort entfernt sein muss. Und: In MV dürfen Anlagen nicht gebaut werden, wenn sie die Lärmgrenzwerte überschreiten. So gilt in allgemeinen Wohngebieten am Tag ein maximaler Richtwert von 55 Dezibel, in der Nacht sind es hingegen 40 Dezibel.

Neben der Schallemission sind auch die in der Nacht blinkenden Lichter vielen Kritikern ein Dorn im Auge. Doch hier könnte der Bundesrat am 14. Februar bereits eine neue Kennzeichnung beschließen. „Die Windanlagen sollen dann nur noch blinken, wenn ein Kleinflugzeug oder auch Helikopter sich den Anlagen nähert“, sagt Jesse. Damit würde der visuelle Störfaktor der Anlagen in der Nacht wegfallen.

Beteiligung der Bürger an Windparks

Um mehr Akzeptanz zu schaffen und damit die Verzögerung von Verfahren einzudämmen, wurde bereits 2016 das Bürger- und Gemeindenbeteiligungsgesetz verabschiedet. Wer Windenergieanlagen im Land bauen will, muss demnach den betroffenen Bürgern und Kommunen im Umkreis von fünf Kilometern um eine Windkraftanlage eine Beteiligung von mindestens 20 Prozent am Vorhaben anbieten. Wie diese Beteiligung aussieht, werde laut Karina Czubatynski, Juristin bei der Landesenergie- und Klimaschutzagentur MV ( Leka), nach gemeinsamer Beratung von Gemeinden, Energieministerium, Bauunternehmen und Leka festgelegt.

Was in der Theorie gut klingt, bereitet in der Praxis noch Schwierigkeiten, wie Czubatynski weiß: „Das Gesetz ist einerseits noch zu unbekannt und andererseits bisher kaum zur Anwendung gekommen.“ Deshalb versuche man, die Bürger und Gemeinden so gut wie möglich über ihre Rechte zu informieren. Das Gesetz könne jedoch erst greifen, wenn eine Genehmigung für den Bau von Windrädern vorliege. Und das dauert bekanntlich.

Erneuerbare Energien in Deutschland Auch auf Bundesebene ist der Zubau neuer Windräder an Land im vergangenen Jahr in Deutschland auf den tiefsten Stand seit mehr als 20 Jahren eingebrochen. Nach vorläufigen Zahlen wurden nur 276 neue Anlagen in Betrieb genommen mit einer Gesamtleistung von 940 Megawatt. Historisch betrachtet lag der Jahreszubau zuletzt im Jahr 1998 unterhalb von 1000 Megawatt bundesweit. Der Anteil der erneuerbaren Energien an der Stromversorgung betrug 2018 bereits 38 Prozent – die Zielmarke von 35 Prozent für das Jahr 2020 war damit bereits überschritten. Bis zum Jahr 2025 sollen 40 bis 45 Prozent des in Deutschland verbrauchten Stroms aus erneuerbaren Energien stammen.

Von Moritz Naumann und Flemming Goldbecher