Rostock

Etwa 1500 Kinder und Jugendliche infizieren sich zurzeit jeden Tag im Nordosten mit dem Coronavirus – und das sind nur die nachgewiesenen und gemeldeten Fälle. Kitas gehen in den Notbetrieb, Eltern müssen ihre Kinder in Quarantäne betreuen. Doch wie gefährlich ist eine Infektion mit Omikron für Kinder und Jugendliche? Ein Überblick.

Steffen Büchner, Sprecher des Verbandes der Kinder- und Jugendärzte in MV, bestätigt die hohen Fallzahlen. Die sehe er auch in seiner Praxis in Güstrow. „Wir haben eine hohe Positivrate, aber fast keine schweren Verläufe in der Altersgruppe bis zwölf Jahre. Die Kinder haben einen Infekt, häufig auch mit Fieber, aber nicht schlimmer als andere Winterinfekte, die wir kennen“, erklärt Büchner.

Problem für ungeimpfte Erwachsene

Die allermeisten Kinder kommen nach seiner Erkenntnis gut durch die Infektion. „Ein Problem gibt es allerdings, wenn ungeimpfte Kinder ihre Infektion auf ungeimpfte Erwachsene übertragen oder auf Erwachsene, bei denen der Booster oder die Zweitimpfung schon länger her sind“, so Büchner weiter. Die Hospitalisierungsrate in MV steige wieder leicht. „Die Gesamtzahlen können uns noch auf die Füße fallen, wenn sie weiter steigen – auch wenn eine Infektion mit Omikron milder verläuft“, sagt Büchner.

Einige Kinder kommen jedoch nicht gut durch die Infektion und leiden nach der Krankheit am sogenannten PIMS-Syndrom. PIMS ist ein multiples Entzündungssyndrom, das mit einer Vielzahl an Symptomen einhergehen kann, die aber nicht bei allen Patienten gleich schwer auftreten. Dazu gehören unter anderem hohes Fieber, starke Bauchschmerzen, Erbrechen, Hautausschläge und Herzprobleme, die länger andauern, aber auch Lunge und Niere können betroffen sein.

PIMS und schwere Covid-Verläufe in MVs Kinderkliniken

„Wir haben Kinder mit PIMS, teilweise auch mit schwerem Verlauf, auf unserer Kinderintensivstation behandelt“, teilt Susanne Schimke, Sprecherin der Universitätsmedizin Rostock, mit. In den letzten Wochen habe es eine Häufung dieses Syndroms zu verzeichnen gegeben, was zur aktuellen Pandemielage passe. In der Uni-Klinik Greifswald werden zurzeit laut Prof. Holger Lode, Direktor der Klinik und Poliklinik für Kinder, keine PIMS-Fälle behandelt. „Wir behandeln aber dennoch zurzeit Kinder mit schwerem Covid-19-Verlauf“, so Lode.

Unter den Fünf- bis Elfjährigen sind in MV bislang 3,6 Prozent der Kinder vollständig gegen Corona geimpft, bei den 12- bis 17-Jährigen sind 48,7 Prozent laut Lagus vollständig geimpft.

Von Michaela Krohn