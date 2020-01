Tausende Soldaten und Panzer: Hier rollt die US-Armee durch MV

Rostock

Die Amis kommen nach MV: In den nächsten Wochen wird Mecklenburg-Vorpommern zum Schauplatz der größten Truppenbewegungen der jüngeren Zeit. Die US-Army verlegt im Rahmen der Großübung „Defender Europe 2020“ von Ende Februar bis Anfang März eine komplette Division aus den USA nach Polen und in die baltischen Staaten.

20.000 Soldaten und fast halb so viele Fahrzeuge, darunter 1000 Panzer, machen mit bei der großen Reise über den Atlantik. Laut Bundeswehr ist es die größte Militärübung in Deutschland nach Ende des Kalten Krieges.

Andrew Rohling, Vize-Kommandeur der amerikanischen Streitkräfte in Europa, stellte am Dienstag zusammen mit Vertretern der Bundeswehr die Aktion bei einer Pressekonferenz in Berlin vor. Was dabei in MV passiert, erläuterte anschließend ein Bundeswehr-Sprecher. Der Nordosten ist demnach eine von mehreren Transitrouten der tarnfarbenen Kolonnen zwischen den Häfen in Bremerhaven, Antwerpen und Amsterdam sowie dem Flughafen Hamburg. Der größere Teil der Militärmaschinerie rollt südlich von Berlin in Richtung Osten.

Transporte rollen über A24 und A20

Im Nordosten sind neben den Gleisen die A 24 und die A 20 die beiden Hauptransportwege. Dabei müssen die Kolonnen auch das Nadelöhr mit der Behelfsbrücke an der abgesackten A20 bei Tribsees ( Landkreis Vorpommern-Rügen) passieren.

Die Brücke sei für Belastungen im Rahmen der Straßenverkehrsordnung geeignet, heißt es im Schweriner Verkehrsministerium. Belastungen, die darüber hinausgehen, müssten als Schwertransporte angemeldet und einzeln geprüft werden, teilt die Behörde mit.

Bisher keine Schwertransporte beantragt

Man sei informiert über die Übung, heißt es im Ministerium. Anträge „für die Durchführung von Großraum- und Schwertransporten im Zuge des angekündigten Manövers“ liegen laut Ministeriumssprecherin Renate Gundlach aber bislang noch nicht vor. „Die Konvois fahren vor allem nachts, wenn kaum Autos unterwegs sind“, sagt der Bundeswehrsprecher.

Eine Kolonne soll voraussichtlich aus 20 Fahrzeugen bestehen. „Wenn es gut geht, wird man nichts bemerken“, sagte General Rohling. Staus und Behinderungen könnten aber nicht völlig ausgeschlossen werden.

Versorgungsstation für 200 Soldaten in Torgelow

Die GIs werden MV nicht nur durchfahren: In der Ferdinand-von-Schill-Kaserne in Torgelow (Vorpommern Greifswald) richtet die Bundeswehr eine Versorgungsstation für die US-Army ein. Dort sollen Soldaten übernachten und versorgt werden. Ein zweiter Versorgungsstützpunkt wird den Planungen zufolge am Truppenübungsplatz Jägerbrück eingerichtet, in der Nähe von Torgelow. Wie viele US-Soldaten diesen Service in Anspruch nehmen, ist noch unklar. Die Rede ist von knapp 200 Personen pro Tag.

Bundesweit haben die ersten Transporte bereits begonnen. Laut Medienberichten fuhren bereits lange Güterzüge mit amerikanischen Panzern durch Sachsen in Richtung Osten. In Bremerhaven werden die ersten Transportschiffe am 22. Februar erwartet. Der Rücktransport von Material und Menschen ist ab Juni geplant.

Proteste nicht ausgeschlossen

Laut Rohling setzen die USA mit der Übung ein Signal, dass sie ihrer Verantwortung für Europa und die Nato-Partner gerecht werden. In Deutschland ist der Aufmarsch in Osteuropa nicht unumstritten, Kritiker sprechen von unnötigem Säbelrasseln und einer vermeidbaren Provokation Moskaus.

Das Großmanöver sei „nicht gegen Russland gerichtet“, sagte Bundeswehr-General Martin Schelleis. Wenn es zu Protesten kommt, sei das in Ordnung, „solange sie geordnet und im Rechtsrahmen ablaufen“.

Manöver mit 18 Nato-Ländern 18 Nato-Länder mit insgesamt 37 000 Soldaten beteiligen sich am Großmanöver „Defender Europe“. Es wird gemeinsame Übungen in Polen, Georgien und dem Baltikum geben. In Deutschland sind solche Übungen auf dem Truppenübungsplatz Bergen in der Lüneburger Heide in Niedersachsen geplant. Das Großmanöver soll noch im Januar beginnen und bis zum Mai andauern. Im Zentrum steht die Verlegung von 20 000 US-Soldaten aus den USA nach Europa. Zuletzt gab es ähnliche Militäraktionen Ende der 1980er Jahre. Damals verlegte die US-Armee große Truppenkontingente zu Manövern nach Westdeutschland.

